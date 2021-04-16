Разумков в Раде передразнил нардепа Брагаря, депутаты “легли от смеха”. Видео

Нардеп от “Слуги народа” Евгений Брагарь просил депутатов поддержать правку о доступной растаможке автомобилей из Европы для участников боевых действий. В ответ Разумков “заговорил” голосом Брагаря: “Добрый вечер”. Это вызвало смех в президиуме Рады и среди депутатов.

“Важная правка, 62”, – еле сдерживая смех, сквозь слезы продолжил спикер и выключил микрофон. “Комитетом”, сказал погодя Разумков и снова продолжил смех. Судя по аплодисментам в зале заседаний парламента, депутатам юмор Разумкова понравился.

“Ставлю на голосование 62-ю поправку”, – взял слово первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, но Разумков его перебил, таки поставив правку Брагаря на рассмотрение депутатов.

“Предыдущие созывы Верховной Рады были все-таки покрепче. До шести утра, бывало, сидели и никто не плакал”, – прокомментировала нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк. Ее коллега по парламенту от депутатской группы “Довіра” Лариса Билозир уточнила время: “Шел 11-й час заседания Рады… в зале уже “истерика”.

Контекст:31 января 2020 года во время эфира на телеканале “112 Украина”, рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при невысокой пенсии, депутат Брагарь сказал: “Если у нее (пенсионерки Любови Колючей, которая позвонила в студию. – “ГОРДОН”) есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…” Колючая рассказала, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.

В интернете появились десятки фотожаб, высмеивавших идею депутата о продаже собак за коммунальные долги.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что Брагарь “кратковременно сошел с ума” и допустил “тупой залет”.

После фразы о продаже собаки “Слуга народа” рекомендовала Брагарю не общаться с прессой.

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