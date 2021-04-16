 

Разумков в Раде передразнил нардепа Брагаря, депутаты “легли от смеха”. Видео

16.04.2021, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нардеп от “Слуги народа” Евгений Брагарь просил депутатов поддержать правку о доступной растаможке автомобилей из Европы для участников боевых действий. В ответ Разумков “заговорил” голосом Брагаря: “Добрый вечер”. Это вызвало смех в президиуме Рады и среди депутатов.

“Важная правка, 62”, – еле сдерживая смех, сквозь слезы продолжил спикер и выключил микрофон. “Комитетом”, сказал погодя Разумков и снова продолжил смех. Судя по аплодисментам в зале заседаний парламента, депутатам юмор Разумкова понравился.

“Ставлю на голосование 62-ю поправку”, – взял слово первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, но Разумков его перебил, таки поставив правку Брагаря на рассмотрение депутатов.

“Предыдущие созывы Верховной Рады были все-таки покрепче. До шести утра, бывало, сидели и никто не плакал”, – прокомментировала нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк. Ее коллега по парламенту от депутатской группы “Довіра” Лариса Билозир уточнила время: “Шел 11-й час заседания Рады… в зале уже “истерика”.

Контекст:31 января 2020 года во время эфира на телеканале “112 Украина”, рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при невысокой пенсии, депутат Брагарь сказал: “Если у нее (пенсионерки Любови Колючей, которая позвонила в студию.  “ГОРДОН”) есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…” Колючая рассказала, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.
В интернете появились десятки фотожаб, высмеивавших идею депутата о продаже собак за коммунальные долги.
Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что Брагарь “кратковременно сошел с ума” и допустил “тупой залет”.
После фразы о продаже собаки “Слуга народа” рекомендовала Брагарю не общаться с прессой.

видео

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область

12.11 / Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

27.01 / Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V»

20.03 / Коронавирус в Украине подтвердили у более 15 тыс. человек за сутки

02.12 / В Южной Корее выявили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

26.03 / Среди киевских спасателей служит кот со званием майора – ГСЧС

12.10 / Качура заявил о возможном объединении “Слуги народа” с ОПЗЖ в восточных регионах после местных выборов

29.09 / Бывшие дипломаты призывают распространить санкции по Беларуси и на Россию

03.02 / В США оценили успехи российской экономики на фоне мировой пандемии

31.01 / Озвучена неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика