Глава ОП Ермак о переговорах в Париже: Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало

Отвечая на вопрос ведущей, правдивы ли слухи, ходившие перед переговорами, что в рамках компромиссных предложений по дестабилизации ситуации на Донбассе лидеры Германии и Франции предложили Украине дать воду в Крым, Ермак подчеркнул: “.Никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало”.

“У нас есть принципиальная позиция в переговорах в Минске и нормандском формате. Предлагать Украине что-то, что выходило бы за рамки наших интересов – настоящие друзья даже не будут пытаться”, – сказал он.

Ермак отметил также, что сама встреча на высшем уровне в формате “Украина-Франция-Германия” – это “очень мощный ответ” и сигнал для всех, кто решил, что переговоры, прошедшие между Макроном, Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным без Украины означают, что так будет и дальше.

“Что касается ситуации на границе, концентрации российских вооруженных сил, безусловно, сегодня мы слышим поддержку всех наших партнеров и бескомпромиссный сигнал Российской Федерации об отводе войск. Это принципиальный вопрос и Франции, и Германии, мы сегодня еще раз услышали это от лидеров этих стран”, – подчеркнул глава ОП.

Контекст:Нормандский формат был создан в 2014 году для урегулирования спровоцированного Россией конфликта на Донбассе. В “Нормандскую четверку” входят Украина, Германия, Франция и РФ.

Зеленский 16 апреля встретился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет позднее присоединилась в видеоформате Меркель.

По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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