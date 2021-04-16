Мнение: «Человек горы», Сингапур за Россию и лучшее собеседование для программистов

1. В развивающейся стране Индии в последние десятилетия идёт бурный экономический рост. Неудивительно, что национальными героями там становятся люди труда. Простых индийцев вдохновляет история успеха бедного крестьянина, который за 20 лет прорубил в горе удобную короткую дорогу в свою деревню:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Манджхи,_Дашратх

Дашра́тх Ма́нджхи (англ. Dashrath Manjhi; 1934 — 17 августа 2007), известный также как «человек горы» (англ. Mountain Man), родился в бедной семье в деревне Гехло́р поблизости от города Гая в индийском штате Бихар. Семья принадлежала к одной из низших каст — мусахар.

Жена Дашратха Манджхи, Фалгуни Деви, умерла, не получив своевременной медицинской помощи, поскольку дорога от их деревни до ближайшего города, в котором эта помощь могла быть оказана, проходила в обход протяжённого горного образования Гехло́р Ганж (англ. Gehlaur Ganj) и имела длину более 70 км.

Не желая, чтобы кому-либо ещё пришлось разделить участь его жены, Дашратх в одиночку прорубил через горное образование проход длиной 110 м (360 футов), шириной 9,1 м (30 футов) и глубиной 7,6 м (25 футов), работая ежедневно на протяжении 22 лет (с 1960 по 1982 годы), благодаря чему дорога между районами Атри и Вазирганж округа Гая сократилась до одного километра.

Дашратх Манджхи умер от рака 17 августа 2007 года. Его похороны были организованы правительством штата Бихар в признание его заслуг.

В 2011 году через прорубленный Дашратхом проход была проложена благоустроенная дорога. <…>

21 августа 2015 года в мировой прокат вышел фильм—биопик индийского кинорежиссёра Кетан Мехта «Манджхи — горный человек».

С одной стороны, это весьма достойный, и главное, предельно понятный пример. Секрет успеха господина Манджхи прост: упорная регулярная работа на протяжении многих лет буквально позволяет свернуть горы. Если результат всем очевиден и общественно полезен, уважение общества вам гарантировано (а если повезёт, ещё и похороны за счёт государства).

С другой стороны, пример далеко не лучший, так как в наш технологичный век действовать желательно совершенно иначе. Начинать следует с изучения современных методов сноса гор, затем нужно оценить свои возможности и либо нанять каких-нибудь специалистов-подрывников, которые взорвут вам гору, либо закупить необходимую технику, которая позволит сделать работу гораздо быстрее, чем за 20 лет.

2. В 2014 году Сингапур наотрез отказался вводить санкции против России, своего важного торгового партнёра. Как будто этого мало, в аэропорту Сингапура сделали специальные пассажирские трубы против американцев:

https://9gag.com/gag/aB2dv3O

Почему против американцев? Комментаторы на 9гаг уверены, что в США подобная конструкция была бы невозможна, потому что американцы постоянно застревали бы в ней и подавали бы на аэропорт в суд.

3. В дискуссии о методе приёма на работу не путём обычного собеседования, а с помощью совместной компьютерной игры, многие читатели выразили сомнение, что игра World of Warcraft и ей подобные для этого подходят (мол, они слишком поверхностные и недостаточно интеллектуальные).

Что ж, вот ещё один пример. Статья на Хабре под названием «Совместная игра в Factorio — лучшее собеседование для программистов, что мы проводили»:

https://habr.com/ru/company/itsumma/blog/551622/

Все эти методы интервью не сравнятся с очень простой метрикой: совместная игра в Factorio. Прохождение всего цикла Factorio — практически идеальный показатель, насколько хорошо человек решает общие технические проблемы. Можно даже настроить прохождение игры на основе будущей должности, чтобы лучше понять, как кандидат справится со своей ролью. <…>

Factorio — это игра об автоматизации. Вероятно, лучшим введением будет этот трейлер, но, по сути, ваша задача — построить автоматизированный завод, способный запустить ракету в космос.

Начинаете с нуля. Добываете вручную железную руду и камень, строите плавильную печь, чтобы плавить руду в железные пластины, из которых можно скрафтить автоматический твёрдотопливный бур. Можно самостоятельно забирать железную руду из бура и закладывать её в плавильню, но более эффективно использовать автоматический конвейер. Потом можно использовать полученное железо, чтобы сделать другой бур, который автоматизирует добычу угля. Затем строится конвейер для забора угля и конвейер для его передачи в бур. Эта крошечная фабрика производит железные пластины, из которых можно сделать третий бур — и начать добычу медной руды, которая позволяет крафтить медные плиты, а из них можно сделать медный провод, необходимый для работы погружного насоса. В сочетании с паровым котлом и паровым двигателем это даёт нам первую электроэнергию. Её можно использовать для исследовательского центра и изобретения новых технологий, таких как сборочный автомат. Как только разблокируете сборочные автоматы, можете использовать сделанный вручную провод для создания сборочной машины, которая будет автоматически изготавливать эти провода.

В конце концов вы разблокируете поезда, роботов и логистические системы, которые помогут справиться с растущей логистической сложностью игры. Ну и в итоге сможете запустить ракету в космос. <…>

Игра начинается без установленной цели и почти без направления. Ведущий программист должен быть способен изучить UI и определить цель, а затем разработать план для её достижения. От джуниора ожидают правильного выполнения задач, поставленных ведущим разработчиком. Предполагается, что стажёр работает с наставником, но джуниор должен быть в состоянии самостоятельно устранить основные проблемы со своим кодом, прежде чем просить помощи от старшего. Миддл должен уметь работать независимо, как только ему дают задание, но от него не ожидают архитектурного проектирования.

Конкретные ожидания можно сформулировать так:

Стажёр, как правило, должен быть в состоянии разместить чертёж и соединить его с чем-то ещё, например, с месторождением руды.

От джуниоров ожидают самостоятельного строительства производственной линии, пусть и не оптимальной. Им может понадобиться помощь старшего разработчика в том, как правильно направить конвейеры ко всем промежуточным сборочным автоматам.

Как только получено задание, миддл должен спроектировать почти оптимальную производственную линию (без маяков) с минимальным контролем.

Ведущий программист не нуждается в руководстве, способен сам определить цели и разработать план действий, а затем делегировать эти задачи другим программистам.