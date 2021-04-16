 

Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян

16.04.2021, 23:30, Разное
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Пенсионный фонд (ПФР) продлил “карантинный” порядок назначения выплат по случаю потери кормильца студентам, достигшим 18 лет. Для получения пенсий в России, молодым людям достаточно ответить на несколько вопросов сотрудника ПФР по телефону или электронной почте.

В пресс-службе отметили, что студенты должны будут сообщить данные о сроках обучения, названии образовательной организации и т.д. Россиянам, претендующим на выплаты, также напомнили, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не просят передать номера банковских карт.

Представители ПФР добавили, что сами будут запрашивать у образовательного учреждения документы, подтверждающие факт очного обучения. В организации подчеркнули, что законные представители (родители, опекуны или усыновители) не могут получать пенсии за лицо, которому уже исполнилось 18 лет.

В случае если молодой человек прекратил обучение (отчислился), то об этом он должен предупредить территориальный орган ПФР. Отказаться от выплат можно по телефону или через электронную почту.

Ранее “Дни.ру” рассказали, кому назначили повышенные пенсии в России. Прибавку начали получать жители осажденного Севастополя. С 13 апреля 2021 года этой категории граждан стали выплачивать на 500 рублей больше. При этом размер пенсий был пересчитан задним числом – с октября 2020 года.



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