Мнение: Маски и сигареты: опыт негативного пиара

Кстати, вот еще интересный симметричный момент про курильщиков. Вспомним, под каким предлогом их удалось так удачно затравить именно в последние 10 лет? Ведь до этого “пропаганда здорового образа жизни” тоже бесновалась вовсю – курящих со всех сторон стращали самыми жуткими последствиями для их здоровья, прежде всего раком легких, убеждали, советовали – но курящим было хоть бы хны.

И на них было трудно дальше давить; в конце концов, ну их ведь здоровье, не чье-то; хотят типа досрочно помереть от рака легких, задыхаясь в утробном кашле – их дело! До них довели информацию – дальше-то что можно сделать? Курят себе и курят.

А перелом был достигнут, когда кто-то додумался зайти с другой стороны – не взывать к чувству самосохранения самих курильщиков, а просто представить их агрессорами! Которые нарочно ТРАВЯТ ДРУГИХ! Очень удачно придумали термин “пассивное курение”, на волне успеха продвинули совершенно дикую теорию, будто бы “жертвы пассивного курения” получают больше вреда, чем те, кто сам курит (логики никакой, но разогретый народ тут же поверил) – и всё, дело в шляпе: государства курящих загнобили и закатали в асфальт с необычайной легкостью, при полной – и необычайно, надо сказать, злобной – поддержке общественности.

Всего-то оказалось, что надо представить их “абьюзерами” и сделать объектами травли со стороны некурящих. “Ты куришь, и тем самым причиняешь вред здоровью ДРУГИХ!” “Других” – вот ключевое слово. Против такого приема у курящих никакого лома не оказалось.

Нетрудно заметить, что ровно по такой же логике весь мир заставили таскать на себе маски. Наученные горьким (на самом деле успешным) опытом с курильщиками, мировая пропаганда в этот раз, если вы заметили, даже не пыталась убеждать людей таскать маски, чтобы защищать СЕБЯ; наоборот – агитпроп вакцинаторов-ковидобесов даже бравировал тем, что “маски не предоставляют полной защиты”. НО! Весь упор был сделан на то, чтобы обвинить не носящих маску в том, что они, агрессоры бездушные, стремятся ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ!!

И опять прием сработал безотказно – везде: в Европе, в США, в Китае, в Корее… За исключением разве что славянской триады – России, Украины и Белоруссии. Суть проста: надо представить “безмасочника” стандартно – как агрессора и абьюзера, и тогда сами же прохожие станут безмасочников ловить, линчевать и сдавать полиции, на худой конец – просто замордуют “замечаниями”.

Это очень интересный психологический феномен. Получается, что человек – истинно стадное животное: опасность, которую он причиняет сам себе – он склонен недооценивать (слабовато индивидуальное начало); но почти каждого безумно бесит и раздражает, если сказать, что эту опасность несет кто-то ДРУГОЙ, тот, кто рядом, сосед, такой же низкоранговый, как и ты, самец или самка! Более того – угроза от “другого” будит стадный инстинкт по адресу “абьюзера”, а именно – желание “забить толпой”. Если это понять – уже неудивительно, что в преследованиях курильщиков за “пассивное курение” активно принимали участие в том числе и… сами курильщики. То есть многих куряк безумно раздражало, что кто-то другой ТОЖЕ курит и тем самым “отравляет” их самих!

Все-таки в людях еще очень много от обезьян. Впрочем, любой психолог это и так знает.