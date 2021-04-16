Мнение: Борьбу с коррупцией решили приравнять к экстремизму?
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Прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием признать экстремистскими организации Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и «Штабы Навального» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».
Лихо загнули. Оказывается, деятельность Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, включенных Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранных агентов, это деятельность, направленная «для изменения основ конституционного строя».
Не понял, в какой-то секретной статье Конституции России закреплено, что коррупция и ущемление прав граждан – это и есть основы конституционного строя? А борьба с коррупцией и защита прав граждан – это уже экстремизм?
Куда катимся?
Рис. отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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