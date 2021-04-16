 

Пентагон обещал продолжить операции в Черном море

16.04.2021, 22:46, Новости дня
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США продолжат направлять военные корабли в Черное море, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он сообщил, что военное ведомство США «на рутинной основе вело операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится». Кирби не стал комментировать сообщения о том, что Вашингтон отменил заход кораблей в Черное море для снижения эскалации в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

При этом Кирби отметил, что Москва «объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря, ссылаясь на военные учения». Он считает, что это является частью «кампании по подрыву Украины». Пентагон призвал Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины».

Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.

По данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.



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