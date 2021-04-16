 

США не исключили ввода новых войск в Афганистан

16.04.2021, 22:46, Новости дня
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Перед тем, как вывести американские войска из Афганистана, США могут направить туда дополнительные силы, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он сообщил, что «не может говорить сейчас конкретно, поскольку планы все еще разрабатываются». Однако Кирби не исключил, что «в течение короткого периода времени будут отправлены вспомогательные силы». По его словам, такой шаг могут предпринять, чтобы «обеспечить безопасный, упорядоченный и спланированный вывод всех» войск в указанные сроки – «к началу сентября».

Кирби заявил, что «сейчас не может говорить о том, как именно это будет выглядеть, сколько их будет». Он сравнил ситуацию с выводом войск из Ирака и заявил, что «может потребоваться какая-то помощь в материально-техническом обеспечении, может быть, какая-то инженерная помощь», передает ТАСС.

В Пентагоне не исключают, что «придется снова временно направить некоторые силы и средства для возможности обеспечить защиту, просто чтобы убедиться в том, что вывод проходит безопасным и эффективным образом». Кирби также заявил, что в Вашингтоне «всерьез воспринимают угрозы» со стороны радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Напомним, президент США Джо Байден решил вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. Он заявил, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Байден принял такое решение вопреки советам некоторых помощников.



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