 

Посол США начал консультации с Вашингтоном об ответе Москвы на санкции

16.04.2021, 22:46, Новости дня
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Американское посольство изучает ответные меры Москвы на антироссийские санкции, сообщил посол США Джон Салливан.

Он сообщил, что американское посольство ознакомилось с сообщением на сайте МИД России. Сейчас американская сторона «изучает информацию, содержащуюся в нем», а также проводит «консультации с Вашингтоном». Салливан сообщил, что пока не поступали «дипломатические письма с деталями о действиях российского правительства в отношении дипломатической миссии США в России», передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции РФ решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан РФ и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. 



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