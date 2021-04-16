Мнение: Как я чуть не проспал “Третью Мировую”

Как я чуть не проспал "Третью Мировую"

14 апреля 2018, Дамаск. Около 4:00 утра

Я не помню, что тогда мне снилось. Может быть, тарелка пельменей, а может что-то еще приятней. Но сон развеял бегающий в трусах Саня, искавший камеру. "Просыпайся! Амеры начали бить!". Из окна нашей квартиры толком ничего не было видно, и коллега побежал снимать прямо в исподнем на крышу.

Вставать было тяжело. Да вовсе не хотелось. Я не ожидал, что это будет так – устав от сидения за ноутбком, я просплю на диване начало Третьей Мировой! Да, сейчас это звучит как-то нелепо, но тогда весь мир был прикован к Сирии –Middle East ожидал ответа в духе Wild West – Штаты готовились к «гуманитарным бомбежкам». И все мы несколько дней жили в ожидании чего-то масштабного.

Мне даже позвонил приятель из Москвы, совершенно далекий от тем военных и всяческих конфликтов, причем явно переживая: «Серега, держись там! Будь аккуратнее!». Я, конечно, ответил, что изо всех сил «тут» держусь, обязательно вырою себе поглубже окопчик… бросил трубку и огляделся. Кому я и мои друзья на хрен нужны в этой съемной квартире в спальном районе?! Ну что здесь бомбить? Единственное, что сюда вообще может прилететь – это мина от боевиков. И такое, к сожалению, было не раз. В памяти был недавний случай, когда на соседней улице убило ребенка…

Неделю назад исламисты, долгие годы осаждавшие древний Дамаск, были окончательно сломлены армией. Но в ход был пущен крайний козырь – "оппозиция" обвиняла сирийских военных в применении химоружия во время боев у города Дума. Тему сразу подхватили CNN и иже с ними, Трамп заявил, что нанесет удар по Сирии и послал куда подальше все заседания ООН с их резолюциями. Обама в схожей ситуации в 13-ом году все же бомбить передумал. «Агент Дональд» поступил иначе…

Теперь в ночном небе мы со своей крыши наблюдали за множественными огнями, летящими в небе над Дамаском. Эти огни летели, потом ярко вспыхивали и… угасали. Так работала сирийская ПВО. Я не могу сказать, что на меня это произвело как-то впечатление. Салют в провинциальном городе бывает зрелищнее. Я прикинул по времени, когда наступит рассвет. В соцсетях сирийцы уже вовсю постили кадры, снятые на мобильные телефоны.

С первыми лучами солнца наша машина уже колесила по Дамаску. План был проще простого – пьем кофе да кружим по городу в поисках чего-то интересного. Параллельно мониторим сети – если будет какая-то информация, рвем туда.

На постах нас встречали напряженные солдаты. Они очевидно были «на нервах», но на удивление не задерживали. Камеру мы взяли небольшую – во избежание лишних вопросов. Покрутившись по центру, мы поехали к резиденции президента –конечно, не в гости, а просто взглянуть издали.

Снимать было нечего. Утренний Дамаск был ровно таким же, как и вчера, до удара – город еще наслаждался утренней прохладой в ожидании бесконечных потоков горожан, которые вскоре хлынут на его улицы…

В соцсетях уже написали об объектах, по которым наносились удары. Один из них был в районе Барзе. Смекнув, где это, мы проехали мимо, увидев на горе черный дым. Видно было, что там что-то разрушено. Пробовать туда попасть было бессмыслено – нас, конечно же, туда бы не пустили. И скорее всего все окончилось бы "винтиловом" – может быть не жестким, а по-восточному вежливым. Но все было бы сделано абсолютно правильно и поделом – никаких официальных разрешений у нас на руках не было. Пока бы мы доказывали, что не верблюды, день был бы точно потерян. А там, скорее всего, уже бы побывали местные центральные каналы. Покружив еще немного, вскоре мы уже ехали расстроенные в наш спальный район.

Дорога вела через центр. И возле стеллы «Меч Дамаска» на площади Омейядов собирались сирийцы. Были и гражданские, и военные. Громко играла арабская музыка, в руках развевались флаги Сирии, люди танцевали. Все это было похоже на финал какого-то индийского фильма, где все в конце понимают, что являются родственниками и сливаются в экстазе.

– Фадель, а по какому поводу танцы? На вас же вроде напали??? – спросил я переводчика.

– Мы победили американцев! Они ничего не сумели сделать!

Да, что сказать…Ближний Восток – это всегда сказка. В этом его очарование.

В тот момент моя голова совсем не варила. С заспанным видом я постарался сказать что-то на камеру, но тут с горы Касьюн взлетела ракета ПВО и прямо на наших глазах сбила что-то в небе…

Не скрою, это прибавило всем настроения – арабы стали активнее плясать, а мы были приятно удивлены сирийцами и старыми советскими комплексами типа С-125, «Бук», «Оса» и прочими. Не так страшен был черт, как его малевали!

Мы вернулись в свой спальный район и быстренько склепали сюжет. Собственно описали, что видели. Чуть позже стало известно, что большинство ракет коалиции было сбито. Хотя американцы, естественно, утверждали, что все объекты были ими поражены. CNN во всю транслировали свою песню – «все, Сирия понесла заслуженную кару» и прочее в том же духе. Разные умные дядьки в красивых костюмах на ТВ обсуждали произошедшее… Мол, размах у Трампа был на рубль, а удар на копеечку… Мол, на него давили «ястребы», и ему надо было что-то «изобразить»… «Это договрняк»… «Он испугался последствий»… Мне было все равно. Я был рад, что не проспал Третью Мировую. Потому что её не случилось. А вообще я за здоровый и крепкий сон.

Сергей Шилов

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