Данилов заявил, что Иран мог сбить самолет МАУ намеренно

“Это была сознательная атака”, – сказал Данилов.

Он рассказал, что во время визита в Тегеран задал вопрос секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Тот заверил, что его политическая фракция не имела отношения к тому, что произошло с рейсом МАУ.

“Я прямо спросил у своего коллеги: “Почему вы это сделали?” Он мне очень честно ответил, что они не были заинтересованы в сбивании самолета, но Иран – это страна, где существуют различные группы влияния. Там есть как минимум три различные военные группы, подчиненные трем различным командованиям, в частности Корпус стражей исламской революции, но не только они”, – отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, в ночь на 8 января 2020 года Иран пытался создать ситуацию для предотвращения эскалации конфликта с США.

“Если вы вспомните MH17, который россияне сбили по приказу военного руководства, активные военные действия после той катастрофы прекратились, потому что весь мир сконцентрировался на том, чтобы понять, что произошло. Если такую же логику применить к тому, что произошло 8 января, произошло убийство [генерала Корпуса стражей исламской революции Касема] Сулеймани, после чего ожидали настоящей войны”, – заявил Данилов.

В январе 2020 года Иран и США оказались на грани войны, к этому привела “ошибочная политика” администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа, основанная “на дезинформации, невежестве и высокомерии”. Об этом в феврале 2020 года заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Говоря о ракетной атаке на американские базы в Ираке 8 января, Зариф подчеркнул, что Иран “не собирался никого убивать”, а хотел послать сообщение Штатам о готовности нанести ответный удар в случае убийства иранцев.

Операцию, в ходе которой были выпущены “десятки ракет”, в Иране назвали “Мученик Сулеймани”. Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате удара беспилотника США по международному аэропорту Багдада.

Контекст:Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года канадский телеканал CBC News сообщил об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, назвал “совсем не маловероятным” сценарий, при котором самолет могли сбить намеренно. Он также заявил, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде отрицал как подлинность записи, так и возможность умышленного уничтожения самолета – по официальной версии, его причиной стала “катастрофическая человеческая ошибка”.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам Торки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

19 марта в МИД Украины рассказали, что Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (IKAO) свою позицию о публикации иранской стороной технического отчета о расследовании катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана.

Енин 24 марта пожаловался спецпредставителю Госдепа США по вопросам Ирана Роберту Малли на технический отчет по расследованию катастрофы МАУ. По его словам, отчет Ирана составлен “ненадлежащим образом и не отражает ряд важных фактов”.

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