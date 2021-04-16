 

В Pfizer допустили необходимость введения третьей дозы вакцины от COVID-19

16.04.2021, 22:40, Новости дня
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Бурла допустил, что для поддержания иммунитета человека от COVID-19 потребуется третья доза вакцины где-то между шестым и 12 месяцем после введения второй дозы препарата, а потом – ежегодная ревакцинация.

Но это требует еще подтверждения, отметил Бурла.

Он подчеркнул, что график ревакцинаций будет зависеть от того, насколько активно будут появляться новые штаммы коронавируса.

Важно снизить количество людей, которые могут быть уязвимыми к вирусу, добавил Бурла.

Контекст:Вакцина BNT162b2 стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стране, в частности в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе, Израиле.
31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Вскоре после этого заявления Израиль сообщил о намерении вакцинировать подростков препаратом BNT162b2.
Вакцина Pfizer/BioNTech зарегистрирована в Украине с 23 февраля. Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом собираются начать с 18 апреля в домах престарелых.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского”, “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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