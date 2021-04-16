 

Рауль Кастро уходит с поста главы Компартии Кубы

16.04.2021, 22:40, Новости дня
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Кастро сегодня выступил на съезде партии, где заявил, что передает управление Компартией президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю.

Кастро сказал, что Диас-Канель в течение трех лет работал на своей должности с хорошими результатами и формировал сплоченную команду.

“Я горячо верю в силу и ценность примера. Пока я буду жив, я готов защищать родину, революцию и социализм”, – сказал Кастро.

Парламент Кубы официально утвердил Мигеля Диас-Канеля на пост президента страны в апреле 2018 года. Со времен революции 1959 года он стал первым президентом страны, не имеющим отношения к семье Фиделя Кастро.

Контекст:Рауль Кастро занимал должность председателя Госсовета Кубы с 2008 года. В 2011-м был избран генсеком Коммунистической партии Кубы.
Его старший брат Фидель, руководивший Кубой с 1959 года, умер в ноябре 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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