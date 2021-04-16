Зеленский обсудил Донбасс с Макроном и Меркель, Россия ввела санкции против США, в Украину прибыл Pfizer. Главное за день

Байден объяснил введение санкций против России

Ночью на 16 апреля (по киевскому времени) президент США Джо Байден выступил с обращением, посвященным России. Он пояснил, что США дали пропорциональный ответ на вмешательство в американские выборы, однако не заинтересованы в продолжении конфликта с Россией; рассказал, что предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу; назвал сферы, в которых США могли бы сотрудничать с Россией; подчеркнул, что “пришло время провести деэскалацию” конфликта на Донбассе; заявил, что выступает против “Северного потока – 2”.

Байден против Путина. По кому ударят и к чему приведут новые санкции США против России. Главное

Россия ввела санкции в ответ

Министерство иностранных дел России заявило о запрете въезда на территорию РФ ряду американских действующих и бывших чиновников, среди которых – генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и другие.

Помимо персональных санкций, Россия высылает американского посла для консультаций и вводит ряд ограничений в отношении работы американских дипломатических представительств.

Кроме того, сообщили в МИД РФ, “имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам”.

Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской прибыли во Францию с рабочим визитом. Лидеры Украины и Франции провели переговоры тет-а-тет, к которым позднее присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению минских соглашений, состоится 19 апреля.

В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС,

Кроме того, президент Украины в сегодняшних выступлениях и интервью поддержал предложение Байдена встретиться с Путиным; подтвердил, что хотел связаться с Путиным после гибели украинских военных под Шумами; заявил, что Украина не отдаст России ни сантиметра земли, но и в наступление идти не намерена, подчеркнул, что у Крыма и Донбасса нет будущего без Украины, и высказал мнение, что украинцы заслужили чувствовать себя “своими” в ЕС и НАТО.

Аваков призвал ветеранов добробатов быть готовыми на случай вторжения РФ

“Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!” – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Ивано-Франковске уже формируют отряд добровольцев, мэр Львова Андрей Садовый попросил США помочь организовать в городе территориальную гражданскую оборону.

В Украину доставили первую партию вакцин Pfizer/BioNTech

117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX прибыли в Украину. Первые прививки препаратом начнутся с 18 апреля. Вакцину сразу разделят на две части – первые и вторые дозы для каждого вакцинируемого.

В Минздраве отменили возможность вакцинации публичных персон остаточными дозами вакцин. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что вакциной Pfizer будут прививать только медработников, а также украинцев, которым более 80 лет, и пациентов домов престарелых.

Планируется, что следующую партию вакцины от COVID-19 в рамках COVAX Украина получит к началу мая. 1,7 млн доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech должны приехать в конце апреля и в мае. По словам Степанова, в Украину к нынешнему моменту должно было прибыть 3,9 млн доз вакцин, которые уже оплачены, но контракты на поставки “срываются по всему миру”.

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали почти 433 тыс. прививок. Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 не превышен только в четырех областях.

По словам Степанова, на майские праздники в Украине будет действовать “особый режим”. “Мы будем просить граждан, чтобы ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей”, – сказал он.

СМИ назвали фамилии из второго санкционного списка СНБО за контрабанду

В списке людей, против которых СНБО ввел санкции за контрабанду, 15 апреля, по данным нескольких изданий, – бывшие чиновники Львовской, Одесской и Киевской таможен, бизнесмены, экс-сотрудник Генпрокуратуры Сергей Сердюк.

В Украине отменили запрет для гомосексуалов быть донорами крови

Из перечня запретных критериев к донорству крови из украинского законодательства, по данным правозащитников, убрали гомосексуальные отношения, которые приравнивали к формам рискованного поведения.

АРМА определило управляющего “трубой Медведчука”

Победителем конкурса по отбору управляющего для участка нефтепродуктопровода, который связывали с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, а СНБО велел вернуть в государственную собственность, стала компания “Укртранснафта”.

—