Дороги “встанут” намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников

Представители московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей столицы о риске возникновения больших пробок в ближайшие дни из-за начала дачного сезона. Некоторые магистрали “встанут” намертво.

В Центре отметили, что наиболее сложной будет ситуация на крупных трассах в вечерние часы пик. На Щёлковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах ожидаются воьсми– и девятибалльные пробки по направлению к Московской области, сообщает Life.ru.