“Это все взаимно!”: Татьяна Навка вызвала критику хейтеров своей благодарственной публикацией

Известная российская фигуристка Татьяна Навка разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поблагодарила подписчиков за их поздравления к своему недавнему Дню Рождения. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы посетителей микроблога.

На днях знаменитая отечественная спортсменка отметила свое 46-летие, и, как она сама призналась в свежей публикации, в день своего праздника получила огромное количество поздравлений во всех мессенджерах и соцсетях. Татьяна Навка решила поощрить своих поклонников, а потому выложила в своем микроблоге праздничное фото, на котором она позирует в белоснежной блузке рядом с огромным букетом цветов. Назвав фолловеров любимыми и самыми лучшими, хозяйка аккаунта горячо поблагодарила всех поздравивших за приветственные слова. “Невероятно приятно и, конечно же, это все взаимно!!! Пусть все ваши пожелания вернуться вам в приумноженном виде!” – заключила Навка.

Стоит отметить, что среди посетителей микроблога, пожелавших отреагировать на благодарственные слова фигуристки, нашлось несколько хейтеров, которые решили упрекнуть звезду в неискренности, памятуя о её заверениях в отсутствии пластических операций на своем лице. Данные комментаторы, в свою очередь, указали Татьяне Навке на якобы изменившийся размер носа, а также очертания других деталей внешности. На подобные упреки отреагировали другие фолловеры, заявившие, что, даже если спортсменка и прибегала к услугам пластических хирургов, то полученный результат является весьма качественным и ничуть не уродует знаменитую красавицу. В целом же большинство поклонников адресовали любимице дополнительную “порцию” поздравлений к прошедшему Дню Рождения.