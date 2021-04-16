 

“Это все взаимно!”: Татьяна Навка вызвала критику хейтеров своей благодарственной публикацией

16.04.2021, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная российская фигуристка Татьяна Навка разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поблагодарила подписчиков за их поздравления к своему недавнему Дню Рождения. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы посетителей микроблога.
На днях знаменитая отечественная спортсменка отметила свое 46-летие, и, как она сама призналась в свежей публикации, в день своего праздника получила огромное количество поздравлений во всех мессенджерах и соцсетях. Татьяна Навка решила поощрить своих поклонников, а потому выложила в своем микроблоге праздничное фото, на котором она позирует в белоснежной блузке рядом с огромным букетом цветов. Назвав фолловеров любимыми и самыми лучшими, хозяйка аккаунта горячо поблагодарила всех поздравивших за приветственные слова. “Невероятно приятно и, конечно же, это все взаимно!!! Пусть все ваши пожелания вернуться вам в приумноженном виде!” – заключила Навка.

Стоит отметить, что среди посетителей микроблога, пожелавших отреагировать на благодарственные слова фигуристки, нашлось несколько хейтеров, которые решили упрекнуть звезду в неискренности, памятуя о её заверениях в отсутствии пластических операций на своем лице. Данные комментаторы, в свою очередь, указали Татьяне Навке на якобы изменившийся размер носа, а также очертания других деталей внешности. На подобные упреки отреагировали другие фолловеры, заявившие, что, даже если спортсменка и прибегала к услугам пластических хирургов, то полученный результат является весьма качественным и ничуть не уродует знаменитую красавицу. В целом же большинство поклонников адресовали любимице дополнительную “порцию” поздравлений к прошедшему Дню Рождения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах

20.09 / Русскоязычные СМИ Канады

21.08 / Мнение: Африканский век, репарации от колонизаторов и пузырь технокомпаний

18.12 / Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов

08.03 / В Европарламенте призвали пересмотреть формат 8 марта из-за “пропаганды бинарной гендерной системы”

03.09 / «Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти»

04.04 / Совсем припухли

13.08 / В гостях у принца Гарри и Меган Маркл: все об особняке пары в Санта-Барбаре

27.01 / Скандалы: Украинские разведчики озаботились российскими СМИ

01.12 / Беспроводная станция для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch выйдет в декабре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика