“Порция витамина D”: Ани Лорак впечатлила поклонников эффектными фотоснимками с Мальдив

Популярная певица Ани Лорак разместила на своей странице в Instagram серию публикаций, демонстрирующих моменты своего пребывания на пляже экзотического курорта. Фотоснимки знаменитости вызвали массу восторженных отзывов от подписчиков.

Несколько дней назад красотка улетела на отдых на экзотические Мальдивские острова. Поселившись в одном из престижных местных отелей, Ани Лорак сразу принялась устраивать импровизированные фотосессии на пляже, демонстрируя при этом подписчикам все красоты своего стройного и ухоженного тела. Разумеется, для этого исполнительница подобрала и соответствующие наряды: на одном из них она позирует в легком мини-платье с оттенками красного и оранжевого, на другом – в коротких желтых шортах и топе-бюстгальтере черного цвета. На самом свежем же фото хозяйка аккаунта и вовсе откровенно порадовала искушенный глаз поклонников, облачившись для съемки в ярко-алый купальник закрытого типа, но с очень глубоким декольте. Все свои снимки Лорак сопроводила откровениями о том, что исправно принимает на Мальдивах щедрые порции солнечного витамина D и параллельно обзаводится новыми приятными знакомствами. Что же касается кадра “с декольте”, то его красавица лаконично снабдила лишь смайликом в виде “сердечка”.



На все курортные публикации певицы её подписчики отреагировали большим множеством восторженных комплиментов, не пожалев в адрес Ани Лорак самых лестных эпитетов. Также немалое количество поклонников порадовались за любимицу и пожелали ей приятного отдыха, попросив её попутно набраться побольше сил для новых успешных концертов. Примечательно, что каждый из постов со времени опубликования набирал не менее сотни тысяч “лайков”.