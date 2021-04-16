Мнение: Когда пришли за курильщиками…

No smoking

Российское государство, похоже, взбесилось и продолжает наносить удары по Большим Социальным Группам. Вслед за тотальным наступлением на россиян-атеистов (которых вознамерились задолбать боженькой буквально по всем фронтам, от образования до воинской службы), атаке подвергаются российские курильщики. Причем государство это делает – как модно в этом сезоне – в максимально хамской форме: премьер Медведев просто и прямо заявил, что “мнение курильщиков не следует учитывать”. Вот так вот – не следует, и всё.

Это при том, что курит в России добрая половина населения. Теперь эту половину населения можно будет гонять ссаными тряпками из всех общественных мест, курево свое они будут покупать исключительно в супермаркетах и только из-под прилавка, не имея даже возможности увидеть вожделенную пачку вплоть до момента покупки.

Мне-то, казалось бы, должно быть “по барабану” – я не курю и никогда не курил. Тем не менее мне все происходящее ни капли не нравится: я не верю в запреты, мне претит “административный восторг”, я вообще не думаю, что добро в массы надо нести огнем и мечом. Вообще, биться за здоровье при помощи репрессий – тупиковый путь. Тем более, что есть у нас печальный опыт предыдущих кампаний такого рода: достаточно вспомнить, что в печальном финале горбачевской “борьбы с пьянством” народ принялся ведрами пить уже даже не водку, а чистый, неразбавленный спирт “Рояль”.

Если подумать, становится понятен своеобразный “государственный дарвинизм” в политике властей: между атеистами и курильщиками есть то общее, что они не только многочисленны, но и – главное – абсолютно неорганизованны. Из этого государство делает вывод, что тех и других можно давить совершенно безнаказанно – ответа не будет (2012).

Первая реально большая социальная группа, которая подверглась массированному удару и урезанию всех прав под флагом “борьбы за здоровье” – это несчастные курильщики. Причем это ведь не только у нас – это была согласованная мощнейшая кампания во всем мире одновременно.

Теперь, издалека, это уже видится как своего рода РЕПЕТИЦИЯ будущего всемирного коронабесия – когда под тем же флагом “борьбы за здоровье” глобальному ограничению прав подвергли уже ВСЕХ. И “всех” оказалось поиметь почти так же легко, как и курильщиков.

Моя совесть чиста – я протестовал против этого безумия еще тогда, на ранней стадии. 9 лет назад.