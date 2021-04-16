Сенатор: Обвинения США в адрес РФ не имеют доказательств

Все обвинения американцев в адрес РФ бездоказательны, сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ на санкции США это подтверждает, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Все последние годы американцы строят свою политику обвинений в адрес РФ на допущениях, где максимальной степенью уверенности является пресловутое highly likely (кибервзломы), а далее – по убывающей вплоть до «низкой степени» (проплаченные талибы). Но ни в одном случае нет доказательств и ни в одном случае нет стопроцентной достоверности умозаключений», – написал сенатор в Facebook.

«Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ РФ на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется. Объяснения своим паранойям они могут искать где угодно, но по российскому адресу они их никогда не найдут, потому что их нет. А мы на 100% уверены в своей правоте, потому что мы знаем правду. И в ней наша сила», – подчеркнул сенатор.

Россия объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.

Ранее МИД РФ опубликовал список американских чиновников, которым запрещен въезд в России. В него вошли, в частности, генпрокурор США Мэррик Гарланд, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Напомним, Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.