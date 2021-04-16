Прокуратура потребовала признать штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы подала иск в Московский городской суд о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального, заявив, что эти организации дестабилизируют социальную и общественно-политическую ситуацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального». По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального» в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По данным ведомства, «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

«Этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», – говорится в сообщении.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.