Мнение: Техническое. 16.04.2021

Относительно вопросов о моих ресурсах.

Просто даю список того, что есть и к чему я имею регулярное отношение.

https://colonelcassad.livejournal.com/ – мой основной блог в интернете (моя основная информационная площадка)

https://t.me/boris_rozhin – мой основной телеграм-канал (на данном этапе, фактически второй блог, развивающийся параллельно с ЖЖ)

https://t.me/cassad_media – мой дополнительный телеграм-канал (для менее серьезных и неполитических тем)

https://www.facebook.com/colonelcassad1981/ – мой аккаунт Facebook (исключительно кросс-пост материалов из ЖЖ)

https://twitter.com/colonelcassad – мой аккаунт Twitter (репост материалов из ЖЖ, очень редкие комментарии и репосты интересного)

https://vk.com/id111228080 – мой аккаунт ВКонтакте (репост материалов из ЖЖ, различный трэш и угар)

https://ok.ru/colonelcassad – мой аккаунт Одноклассники (исключительно репост материалов из ЖЖ)

https://zen.yandex.ru/colonelcassad.livejournal.com – мой аккаунт Яндекс-Дзен (исключительно репост материалов из ЖЖ)

https://www.youtube.com/user/colonelcassad/ – мой канал на Ютубе (серьезно не ведется, вероятно будет заблокирован, но пока работает)

https://rutube.ru/channel/23471524/ – мой канал на Рутубе (в перспективе будет развиваться)

https://riafan.ru/experts/colonelcassad – моя колонка на РИА ФАН (Ближний Восток)

https://clck.ru/UL3mL – мой колонка на ИА АСД (Донбасс, Украина)

Все что сверх этого, даже если оно где-то использует мой никнейм, ко мне отношения не имеет. Это касается телеграм-каналов, страниц в других соц.сетях или сайтов вроде Конта, куда идет перепост материалов из ЖЖ и Телеграма.

Большая часть уникального материала появляется в указанных ЖЖ и в Телеграме. Остальные страницы существуют скорее для удобства тех, кто читает с других платформ.

PS. Модератор подхватил коронавирус и пока отсутствует. В меру сил поглядываю за упоротыми в комментариях, но на многое не расчитывайте, времени на это особо нет.

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