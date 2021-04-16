Более половины украинцев считают борьбу с эпидемией коронавируса в стране проваленной – соцопрос

34% назвали борьбу удовлетворительной, 10% украинцев затруднились ответить, а 3% назвали борьбу успешной.

Провальной политику правительства Украины посчитали 59% опрошенных мужчин и 48% женщин. На востоке страны действиями властей недовольны 65%, в центральных регионах – 55%, на западе – 43%, в южных областях – 54%.

Ответственными за провал борьбы 46% украинцев считают министра здравоохранения Максима Степанова, 23% – президента Владимира Зеленского, 13% – премьер-министра Дениса Шмыгаля, 10% – местные власти, 8% не смогли ответить на вопрос.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 1,9 млн случаев коронавируса, умерло 39 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн.

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