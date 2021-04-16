 

46% украинцев считают главу Минздрава ответственным за провал борьбы с эпидемией COVID-19. Степанов прокомментировал

16.04.2021, 21:46, Новости дня
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В ходе ток-шоу озвучили результаты соцопроса об успешности борьбы с пандемией коронавируса в Украине. 46% опрошенных назвали ответственным за провал кампании министра здравоохранения. Савик Шустер попросил Степанова прокомментировать эти данные.

“Была бы шея, а ярмо найдется. Я полностью осознавал, когда соглашался возглавить Министерство здравоохранения, что это будет достаточно сложно. Я понимаю украинцев, понимаю результат [опроса], который вы показали. Когда в стране умирают люди каждый день от коронавируса, вряд ли они будут говорить другое”, – сказал министр.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 1,9 млн случаев коронавируса, умерло 39 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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