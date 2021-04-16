Девушка зарезала отца и сбежала на его машине с любовником

В собственном доме в Лас-Вегасе было обнаружено тело мужчины по имени Даниэл Халсет. Несчастного зарезали, расчленили и попытались сжечь. Выяснилось, что к преступлению причастна его родная дочь, передает РИА ФАН. 16-летняя девушка вместе со своим 18-летним любовником расправилась с родителем. Затем парочка пустилась в бега на автомобиле убитого. Задержали их в Солт-Лейк-Сити в штате Юта, практически в семи сотнях километров от места жестокого преступления.