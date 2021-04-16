Сферы торговли и услуг Москвы выходят на докризисный уровень

Несмотря на то, что в Москве еще сохраняются некоторые коронавирусные ограничения, оборот столичных предприятий торговли и услуг по итогам марта составил 1,18 триллиона рублей – это на 28% выше показателей марта прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, обороты торговых предприятий в марте выросли на 17%, превысив 539 миллиардов рублей. Активный рост продемонстрировала и торговля непродовольственными товарами: оборот вырос на 23% и достиг 285,4 миллиарда рублей, уточнил чиновник.

Взрывной рост показывает московская сфера услуг. Ее выручка за март составила 642,5 миллиарда рублей – это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказал Пуртов.

Оборот наиболее пострадавших в пандемию отраслей в марте 2021 года составил 359,5 миллиарда рублей, превысив показатели марта прошло года на 32%. С октября 2019 года это максимальный рост.

“По итогам марта 2021 года, бытовые услуги показали рост оборота на 21% к марту прошлого года – до 8,1 млрд рублей, общественное питание – на 23%, до 30,7 млрд рублей, организации культуры, спорта и досуга на 70% – до 14,6 млрд рублей”, – отметил Пуртов.

В целом московская экономика по итогам 2021 года может выйти на допандемийный уровень, говорил ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сейчас все отрасли открыты и полноценно функционируют, потребительский спрос активно восстанавливается, отмечал он.

Опрошенные “Дни.ру” эксперты перечислили факторы, которые поспособствовали активному восстановлению сфер торговли и услуг в Москве. Экономист, старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин напомнил, что в отличие от стран Западной Европы, России в целом и столице в частности удалось избежать повторного карантина.

“У нас была достаточно сильная вторая волна пандемии, но она прошла без всеобщего локдауна. Если мы не сидим на карантине и работаем, то у нас появляются доходы – отсюда и восстановление спроса”, – сказал аналитик.

Свою лепту внесла и успешная программа вакцинации от коронавируса, уверен эксперт. “Масштабная прививочная кампания в Москве позволила городу не сесть на очередной локдаун и проходить весенний период с гораздо лучшими показателями, чем осенью. По цифрам мы видим, что статистика по заразившимся сейчас намного лучше. Это безусловно заслуги вакцинации”, – считает Аникин.

Пройти через трудные времена бизнесу помогли и современные технологии. “Развитие интернет-торговли помогло предпринимателям выстоять. Первая адаптация произошла в марте прошлого года. К лету, когда мы начали выходить из карантина, адаптировались уже многие компании”, – отметил экономист.

По его словам, московский бизнес оказался намного более устойчив к циклическим колебаниям. Эксперт привел данные опроса ВШЭ, проведенного в июне прошлого года. “Буквально считаные проценты предпринимателей признавались нам, что готовы закрыться и не возвращаться”, – сказал Аникин.

В то же время 17% опрошенных отметили, что хоть кризис для них оказался катастрофическим, с рынка они уходить не намерены, уточнил эксперт.

“Большинство компаний предприняли достаточно активные действия по расширению рынка и информатизации своих бизнес-процессов”, – подчеркнул специалист.

Кроме того, экономист указал на меры поддержки бизнеса, которые предприняло правительство Москвы в разгар пандемии. Они, безусловно, оказали влияние на восстановление оборотов предприятий, уверен аналитик.

“Предпринимателям выдавались беспроцентные кредиты при условии сохранения занятости, была введена программа льготной аренды городских помещений и прочее. Бизнес довольно позитивно воспринял эти меры: все, кто мог, ими воспользовались. Выйти на те показатели, которые мы сейчас имеем, без этой поддержки было бы сложнее”, – убежден эксперт.

При этом Аникин напомнил о прогнозах многих аналитиков, которые предсказывали, что Москва будет восстанавливаться быстрее других регионов.

В столице большой рынок и спрос, к тому же торговля и услуги являются основными отраслями московской экономики, заключил эксперт.

Москва в 2020 году выделила на помощь бизнесу 90 миллиардов рублей. В программу поддержки были включены 17 отраслей. Предприятиям малого и среднего бизнеса предоставили 14 видов субсидий и грантов.

В разгар пандемии в столице заработал оперативный штаб по поддержке экономики во главе с Владимиром Ефимовым. Власти столицы сделали ставку на практически круглосуточный диалог с бизнесом.

Владельцы предприятий получили отсрочки по налоговым платежам и были освобождены от платежей за аренду городской недвижимости. Организация также ввела программы по льготному кредитованию для малого бизнеса и пострадавших отраслей. Мерами поддержки правительства Москвы воспользовались более 51 тысяча организаций.

Масштабная программа поддержки бизнеса также позволила сохранить инвестиционную привлекательность столицы. В 2020 году объем инвестиций городских предприятий достиг 3,6 триллиона рублей. По сравнению с 2019 годом рост составил 1,7%. На долю Москвы пришлось почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в столице увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

Международные эксперты высоко оценили предпринятые властями российской столицы меры. Так, в Японии сравнили методы помощи бизнесу в Москве и Токио. Специалисты пришли к выводу, что российская столица не только справилась с серьезной проблемой, но и показала всем, как оперативно нужно вводить антикризисные меры.