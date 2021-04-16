Ученые конкретизировали время создания приписываемого работе Леонардо да Винчи бюста Флоры

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого произвели изучение знаменитого воскового бюста Флоры с помощью самого современного оборудования. Результаты научной работы показали, что данное произведение искусства не могло быть создано великим мастером эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, как считалось ранее.

Отправной точкой исследования стала гипотеза, согласно которой бюст Флоры, богини цветов и весны, являющийся в настоящее время экспонатом Национального музея Берлина (Германия), создал в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи. Принадлежность произведения искусства упомянутому творцу была трактована из-за ряда внешних признаков бюста, характерных для “почерка” итальянского художника и скульптора. Споры вокруг настоящего авторства велись долгие десятилетия, однако технологии, с помощью которых исследователи пытались датировать Флору, не позволяли должным образом идентифицировать время её изготовления. Однако современные эксперты провели новый анализ методом современного радиоуглеродного датирования фрагментов материала скульптуры, который показал, что спермацет, используемый для создания творения, датируется периодом от 1704 до 1950 годов. Таким образом, резюме специалистов исключило жизнеспособность теории, приписывающей авторство бюста Флоры Леонардо да Винчи.

Стоит отметить, что в начале прошлого века в западных СМИ была опубликована статья, авторы которой заявили о создании экспоната британским скульптором и фотографом Ричардом Коклом Лукасом, скопировавшим его в середине XIX века с картины Флоры в Эрмитаже. Результаты нового исследования, соответственно, доказывают, что именно эта версия создания бюста является более правдоподобной.

Источник: planet-today.ru