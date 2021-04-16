Ученые: Редкий клад древних монет, обнаруженный в Израиле, относится к периоду восстания римлян

Археологи, исследующие Иудейскую пустыню, обнаружили редкий клад древних римских монет. Израильская находка относится к периоду восстания Бар-Кохбы при императоре Адриане 132-136 г. н.э.

Древние сокровища, оставленные еврейскими повстанцами 2000 лет назад, были найдены на территории Иудейской пустыни, располагающейся к востоку от Иерусалима. Между 132 и 136 годами н.э иудеи во главе с Шимоном Бар-Кохбы восстали против римских угнетателей. Это восстание было одним из важнейших событий, завершающих “период Второго Храма”. К концу военного конфликта большая часть повстанцев сбежала в Иудейскую пустыню, где пыталась найти убежище в регионах с многочисленными холмами и пещерами. В Управлении древностей Израиля отметили, что еврейские повстанцы спрятали в спешке сокровища, надеясь однажды вернуться и забрать заброшенные богатства.

Сейчас, спустя 2000 лет еврейского изгнания, израильские специалисты смогли обнаружить древнее приветствие своих предков, сообщают представители агентства. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть на монетах еврейские символы, такие как виноградная лоза, арфа, пальма и другие. Некоторые из них присутствуют и на современных монетах и банкнотах.

Восстание под предводительством Шимона Бар-Кохбы началось в первой половине II века н.э в римской провинции Иудея. Конфликт был третьей и последней из трех еврейско-римских войн, вспыхнувших после 66 году н.э. Восстание иногда называют Третьей еврейско-римской войной. Бар-Кохбы, согласно данным “Энциклопедии всемирной истории”, отличалось от двух предыдущих восстаний единым еврейским фронтом. Главу военного конфликта – Шимона Бар Кохбу некоторые почитали, как еврейского Мессию. Несмотря на переменный успех евреев в противостоянии мощь Римской империи смогла сломить сопротивление. Тысячи повстанцев погибли, а тех, кто остался в живых, поработили или изгнали из Иудеи.

Этот еврейский тайник с редкими монетами может стать важным вкладом в исследования времен восстания Бар-Кохбы, так как артефактов того периода не так много, поскольку большинство ценностей были разграблены “охотниками за древностями”, отметили исследователи, участвующие в проекте Управления древностей страны.

Источник: www.express.co.uk