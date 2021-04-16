Три успешных бренда России попали в фокус агрессии Запада

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс выразил намерение альянса вести противостояние с конкурентами в «серой зоне».

«Успешное ведение боевых действий в XXI веке требует, чтобы мы вступали в противоборство… во всех формах ниже порога вооруженного конфликта», — заявил Уолтерс.

Это означает гибридную войну государств, желающих пересмотреть свой имеющийся статус на мировой арене без применения силы.

Политолог Владимир Карасев обратил внимание на тот факт, что Запад уже ведет против РФ несколько масштабных информационных кампаний. Они коснулись «ЧВК Вагнера» и вакцины «Спутник V»

«Правильно кто-то говорил о нескольких локомотивах РФ за рубежом. Эффективность «ЧВК Вагнера» приводит в ярость западных политиков и они задействуют подконтрольные СМИ для дискредитации российских бойцов. Такая же история со «Спутником» — самой эффективной в мире вакциной на данный момент», — заявил Карасев.

По его словам, успехи РФ в той или иной сфере ставят в тупик западных журналистов и политиков, и им ничего не остается, кроме как заявлять о массовой информационной войне против РФ и вести бесконечные кампании, которые, конечно, ни к какому успеху не приведут.

Карасев заметил, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин представляет собой еще один серьезный российский бренд, с которым борется Запад с помощью санкций. Предприниматель снова попал в санкционные списки после того, как начал помогать жителям Судана, организовав там масштабную гуманитарную акцию, информирует «Утро.ру».

«На самом деле, у РФ есть три сильных бренда. И третьим по порядку, но не по значению, является Евгений Пригожин. Этот бизнесмен не стесняется помогать другим странам из своего кармана — чего только стоит недавняя гумпомощь суданцам, 40% из которых находятся за чертой бедности», — отмечает собеседник издания. Карасев добавил, что другие российские бизнесмены могут лишь воровать деньги из бюджета и выводить их за границу.

Сам Пригожин справедливо заметил, что если есть добро — то последуют санкции со стороны США.

Вашингтону сложно смириться с успехами России, особенно если они влекут за собой благодарность Москве со стороны других государств. Поэтому бесполезная гибридная война будет продолжаться.