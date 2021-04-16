5 самых стильных монархов недели (10-16 апреля)

Королева Летиция

Испанская королева на этой неделе устроила настоящее модное дефиле, превратив Мадрид в свой личный подиум. 48-летняя Летиция совершила четыре выхода в свет: во вторник она посетила церемонию, чтобы отдать дань испанской активистке Кларе Кампоамор. Она больше всего известна тем, что рьяно отстаивала права женщин, и добивалась получения ими избирательного права при изменении Конституции Испании в 1931 году. По такому случаю королева выбрала идеально скроенный брючный костюм-тройку ярко-алого, “революционного” цвета, с ультрамодным в этом сезоне трендом в виде небольших разрезов на брючинах.

Королева Летиция

На следующий день компанию на презентации новых проектов компании IFEMA, которая занимается организацией ярмарок, конгрессов и других массовых мероприятий в столице Испании, Летиции составил ее супруг, король Фелипе. На этот раз королева предпочла облегающий черный топ и плиссированную юбку, сдобрив эту комбинацию черным базовым клатчем и лодочками на шпильке. Классика на все времена.

Король Фелипе и королева Летиция

В четверг, 15 апреля, королева Испании приняла участие в процедуре обсуждения и выбора победителя социальной номинации (то есть за достижения в общественной деятельности) Фонда принцессы Жироны, которая прошла во дворце Сарсуэла – официальной резиденции монаршей четы. На сугубо протокольное мероприятие Летиция пришла в черных брюках и твидовом многоцветном жакете.

Самый “свежий” во всех смыслах образ – джинсовое платье с белым поясом и туфлями в тон – королева продемонстрировала сегодня днем. Идеально подходящий для теплой весны, а главное, простой наряд, в котором можно отправиться куда угодно, даже на дискуссию о роли женщин в интернационализации испанской экономики. Что Летиция и сделала.

Графиня Софи

11 апреля сыновья королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа – 61-летний принц Эндрю и 57-летний принц Эдвард – посетили воскресную поминальную службу в Часовне всех святых на территории Виндзорского замка. Их также сопровождала 56-летняя супруга Эдварда Софи, графиня Уэссекская, и их 17-летняя дочь, леди Луиза Виндзор. По печальному поводу графиня Софи, как и ее дочь, облачилась в траурный наряд – черное простое пальто с шарфом с лодочками и клатчем в тон. Леди Луиза предпочла же комплект из твидового пиджака с золотыми пуговицами и юбки, добавив к нему микро-сумочку и полусапоги.

Принц Эдвард, леди Луиза и Софи, графиня Уэссекская Принц Эдвард, леди Луиза и Софи, графиня Уэссекская

Королева Джецун

Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун Пема на днях отправились в свой первый королевский тур в этом году. Монархи посетили несколько дзонгхагов (областей) на востоке страны. Его и Ее Величество в поездке сопровождали их сыновья – 5-летний принц Джигме Намгьел Вангчук и годовалый принц Джигме Угьен Вангчук. Для малыша это стало первым в жизни путешествием. Королевский тур продлился с 26 марта по 13 апреля, но фотографиями пресс-служба поделилась только на этой неделе. Их маршрут пролег через несколько городов и деревень, где монархи общались с местным населением.

Из фотоотчета, опубликованном в сети, можно рассмотреть два наряда королевы Джецун (которую заслуженно называют восточной Кейт Миддлтон). Джецун и правда не уступает своей “коллеге” в элегантности – хотя ее наряды весьма традиционны, но в них чувствуется рука самой королевы. В частности, вещи с принтом она комбинирует с однотонными тканями. Так, длинную юбку в полоску она сочетает с красной шелковой рубахой с запахом, а юбку того же фасона с мелким узором она “приглушает” розовым топом и красным палантином-накидкой.

Королева Бутана Джецун с местной жительницей Король Бутана Джецун с сыном (по центру) и королева Джецун (справа)

Принцесса Анна

В отличие от графини Софи, единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принцесса Анна – не стала публично носить траур по отцу до похорон, которые состоятся уже завтра. В минувшую среду 70-летняя принцесса прибыла в городок Коуз на севере острова Уайт в Англии, чтобы ознакомиться с новыми программами обучения молодежи Youth Training Programme. Также она осмотрела эскадрилью королевских яхт и даже поднялась на борт одной из них.

Такое мероприятие не предполагало строгого дресс-кода и каблуков, поэтому Анна облачилась в комфортный брючный костюм и короткое пальто глубокого фиолетового оттенка. Из аксессуаров на ней был белый платок, черная сумочка и светоотражающие очки.

Принцесса Анна

Королева Маргрете II

Сегодня, 16 апреля, королева Дании и вдова принца Хенрика Маргрете II празднует свой день рождения. Королеве исполнился 81 год. И хотя дата не круглая, праздник в честь нее получился весьма особенным: вопреки традициям, она отметила праздник одна и даже поздравления подданных принимала на расстоянии. Из соображений безопасности, пока толпа людей стояла на другом конце королевского сквера, королева приветственно махала рукой с крыльца своей резиденции – особняка Фереденсборг. А между ними в этот момент проходила церемония смены почетного караула.

Видимо, для того чтобы ее было хорошо видно даже издалека, именинница облачилась в ярко-красный жакет, сбалансировав его платьем-футляром баклажанового оттенка и черными туфлями на низком каблуке.

Королева Маргрете II

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