 

Эксперт назвал «зеркальным» санкционный список России

16.04.2021, 20:58, Новости дня
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Черный список высокопоставленных американских чиновников и деятелей, опубликованный МИД РФ – политический символизм, это зеркальный ответ, принятый в дипломатии, сообщил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«В дипломатии существует понятие зеркальности. Если одна сторона публикует черный список и включает в него чиновников определенного уровня, то тогда страна, в отношении которой принимаются такие меры, обязана ответить симметрично. Если высшие чиновники РФ связанные с безопасностью, разведкой попадают в черный список, неудивительно, что их коллеги в США оказываются в таком списке», – цитирует РИА «Новости» Кортунова.

По его словам, черный список практического значения не имеет, поскольку «если говорить о каких-то контактах по линии спецслужб, такие контакты всегда можно провести на территории третьих стран».

«Поэтому, мне кажется, здесь речь идет больше о политическом символизме, чем о стремлении наказать каких-то конкретных людей», – подчеркнул Кортунов.

Ранее МИД РФ опубликовал список американских чиновников, которым запрещен въезд в России. В него вошли, в частности, генпрокурор США Мэррик Гарланд, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Напомним, Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.



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