Мнение: Плоды незалежности и евромайдана

Глава одесской "Укрпочты" заявил, что за последние 10 лет (читай с 2010-2011 годов) население Украины сократилось на 10 млн. человек.

Украина потеряла 10 миллионов населения за 10 лет

Население Украины сократилось на 10 миллионов человек за последние 10 лет, то есть каждый год страна теряла по миллиону жителей.

Об этом руководитель одесского областного отделения Укрпочты Сергей Дрозд заявил на сессии облсовета 16 апреля.

Он пояснил, что Укрпочта имеет такую информацию, потому что присутствует в очень большом количестве населённых пунктов.

https://timer-odessa.net/news/ukraina_poteryala_10_millionov_naseleniya_za_10_let_103.html – цинк

Итак, если взять официальную статистику, то на 2010-2011 года на Украине проживало около 46 млн. человек – то есть население еще за 4 года до евромайдана сократилось на 6 млн человек.

За 10 последующих лет, как нас уверяет представитель "Укрпочты", она потеряла сразу 10 млн. человек.

Таким образом, реальное население Украины составляет около 36 млн. человек (официально даются совершенно фантастические 42-43 млн, которые не бьются даже с потерями от ухода Крыма и Донбасса). При том, что в 1991 году оно составляло почти 52 млн. человек.

Таким образом за 30 лет "незалежности" Украина потеряла более 15 млн. человек, то есть около 30% населения на момент начала "незалежности", которая отлично справилась не только с деиндустриализацией, но и с сокращением населения Украины различными путями.

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