Санкции должны быть введены против ближайшего окружения Путина – американский дипломат

Запад должен действовать на опережение, отметил Крамер. Если Путин угрожает соседним странам, включая Украину, прибегает к кибератакам, ведет непосредственную войну в Сирии и Ливии – “надо отвечать адекватно”, добавил он.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Новые санкции против России Крамер оценил положительно, но назвал их недостаточными.

“Я жалею, что администрация Байдена не добралась к тем людям, которые еще ближе находятся к Путину, из его внутреннего круга. Банки и государственные ведомства, государственные учреждения и предприятия, которые стали мишенью этих санкций, пострадают, но их должно быть еще больше”, – подчеркнул он.

По мнению Крамера, телефонный разговор Байдена с Путиным продемонстрировал заинтересованность главы Белого дома в стратегической стабильности в мире. В то же время предложение провести очную встречу было ошибкой Байдена, считает дипломат.

“Несколько недель назад в интервью президент Байден подтвердил, что считает Путина убийцей. Он сказал “да”. И мне сложно представить саммит или встречу между президентом Байденом и президентом Путиным, когда появится этот вопрос. И тогда скажет ли президент Байден то же, если во время совместной пресс-конференции журналисты поставят ему такой вопрос? И сидя рядом или стоя рядом с Путиным, сможет ли он сказать “да, я считаю его убийцей”?” – резюмировал Крамер.

Контекст:17 марта в российско-американских отношениях разгорелся новый виток кризиса после публикации интервью Байдена, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Кроме того, минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального.

США также обвиняет Россию в кибератаках. Так, газета The Washington Post в декабре прошлого года сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Газета The New York Times писала, что атака затронула более чем 250 государственных учреждений и крупных компаний. В их числе Госдепартамент, министерство энергетики и частично Пентагон.

