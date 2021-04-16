Суд приговорил к девяти годам организатора похищения активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого

Коллегия судей признала Волкова виновным в организации пыток и похищений активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Суд также признал Волкова виновным в противодействии мирным собраниям.

“Прокуроры Юлия Малашич и Алексей Донской обвиняли Волкова также в убийстве Юрия Вербицкого и создании преступной организации. Но суд оправдал его в обвинении в создании преступной организации, а убийство переквалифицировал на оставление в опасности. Прокуратура добивалась для Волкова приговора в 13 лет заключения. Сергей Вербицкий, брат убитого, требовал для него пожизненного”, – написали “Ґрати”.

Суд обязал Волкова выплатить 450 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда родственникам Вербицкого. Луценко он должен выплатить 455 тыс. грн компенсации и 32 тыс. грн материального ущерба.

Волкова задержали 29 июля 2017 года, он почти четыре года уже провел в СИЗО. Этот срок ему будет учтен согласно “закону Савченко”, который засчитывает день нахождения в СИЗО за два. Волков сможет выйти на свободу в 2022 году, подчеркнули “Ґрати”.

Луценко в Facebook написал, что сегодня было принято решение суда первой инстанции, оно вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции.

“Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой очень беспокойного. Напоминаю, что в этом деле в СИЗО сейчас еще три человека, кроме них, под судом один очно, других два – заочно. Большинство похитителей, а особенно из организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас прячет у себя Россия”, – отметил активист.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/4141002819257009

Контекст:Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. Луценко на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом от ВО “Батьківщина”.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемого в соучастии в похищении Сергея Мысливого. Луценко так описывал его роль в похищении: “Что-то типа заместителя командира группы захвата…. Работал на постоянной основе в группе “спиртового короля” Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали “служебную” квартиру”.

Также в марте правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению, позднее стало известно его имя – Иван Новотный. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против Мысливого и Новотного.

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