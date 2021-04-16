Повышение учетной ставки НБУ стимулирует инфляцию – экс-министр финансов Уманский

Он отметил, что для развитых финансовых рынков США, Европы или Японии повышение учетной ставки действительно позволило бы сдержать инфляцию, но в Украине ситуация другая.

“Сегодня в Украине инфляция не имеет монетарной природы. В 2021 году цены в стране растут под воздействием других причин – общемирового повышения стоимости продуктов питания, сырья для промышленности и административного повышения тарифов в Украине. А значит, методичка у нас не работает так, как на развитых рынках”, – подчеркнул Уманский.

При этом вне зависимости от последнего решения НБУ в стране существуют предпосылки к торможению и даже падению цен. Однако они связаны с тем, что промышленное производство в январе – феврале 2021 года сократилось на 4,2%, мелкий и средний бизнес ушли на карантин, а платежеспособность бизнеса и населения упала.

“В таких обстоятельствах правительство и Национальный банк должны бы переключиться на стимулирование роста экономики, чтобы увеличить доходы бизнеса и населения. Но НБУ стал заложником методички, одобренной еще во времена Валерии Гонтаревой”, – объясняет экс-министр.

По его словам, НБУ придерживается простого алгоритма действий: “растет инфляция – мы повышаем учетную ставку, падает – снижаем”.

“Это ошибочный курс. Он сводится к простому тезису: Нацбанк отвечает только за инфляцию. Инфляционное таргетирование стало фетишем НБУ… Эта политика уже не раз приводила Украину к судорогам экономики и падению роста. И вот опять”, – пишет Игорь Уманский.

На его взгляд, в сложившейся ситуации такой подход принесет скорее вред. Нацбанк и Кабмин должны действовать совместно и проактивно и использовать разные инструменты, чтобы снизить инфляцию. НБУ следовало бы абсорбировать излишнюю денежную массу и снизить общую стоимость денег. Однако вместо этого регулятор повышает стоимость денег, что лишь подстегнет инфляцию.

“В Украине повышение стоимости денег приводит только к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали. Бизнес видит, что цена денег выросла, и закладывает это повышение в цены. Так, пытаясь остановить инфляцию, НБУ ее стимулирует. В этом отличие конкретной украинской ситуации от того, что написано в методичке”, – объясняет экс-министр.

По мнению Уманского, при этом ключевую роль должно играть правительство. Оно обязано предлагать долгосрочные инструменты связывания денег, поскольку проблема Украины – это не объем денег в обращении, а слишком высокая скорость их обращения.

“Бизнес не вкладывает средства в продолжительные проекты, а стремится прокрутить их как можно быстрее. Предпринимателям и банкам нужно предложить инструменты, в которые можно влить избыточную ликвидность на год и более. Таким образом, в обращении останется гораздо меньше денег, способных создавать инфляционное давление”, – отметил он.

Экс-министр подчеркнул, что НБУ нужно менять унаследованную от предшественников политику, предлагать и обсуждать новые модели, в затем – вносить соответствующие изменения в законодательство.

Контекст:Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%.

В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%. 11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.

4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%.

15 апреля регулятор сообщил о ее повышении с 6,5% до 7,5%.

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