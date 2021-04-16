Россия ввела санкции против глав ФБР, разведки и бюро тюрем США

В список вошли:

генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;

директор ФБР Кристофер Рэй;

директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;

советник президента США по внутренней политике, бывший постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс;

директор Национальной разведки США Эврил Хейнс;

министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

занимавший должность советника по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа Джон Болтон;

экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

Сообщается, что въезд действующим и бывшим чиновникам закрывается за “причастность к реализации антироссийского курса”.

“Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не “подсвечивать” публично предпринимаемые российской стороной контрмеры”, – прокомментировали введение санкций в МИД.

В заявлении МИД РФ “об ответных мерах в связи с враждебными действиями США” уточняется, что этот перечень – зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой черный список.

Помимо персональных санкций, Россия высылает американского посла для консультаций и вводит ряд ограничений в отношении работы американских дипломатических представительств.

Кроме того, сообщили в МИД РФ, “имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам”.

В ведомстве предупредили, что если США “не откажутся от конфронтационного курса”, Россия примет и другие меры, в частности, предпишет диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России.

“Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально “ущемить” американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали”, – пообещали в российском МИД.

В ведомстве также заявили, что хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США и готовы к “спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей”.

В заявлении упомянуто предложение президента США Джо Байдена о проведении российско-американского саммита. “Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации”, – добавили в МИД РФ.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

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