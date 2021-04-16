Иммунолог Жемчугов заявил, что коронавирусом могло переболеть в 10 раз больше россиян

Отечественный иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что коронавирусом могли заразиться в 10 раз больше россиян, чем гласит статистика, поскольку много людей перенесли ковид на ногах и не поняли это. Однако у тех, кто переболел инфекцией SARS-COV-2 в лёгкой форме, остались рубцы на органе дыхания.

Доктор подчеркнул, чтобы понять, сколько людей на самом деле инфицировались, необходимо число официально выявленных больных умножить на десять и прибавить к стартовой цифре. Стоит отметить, что по формуле, предложенной Жемчуговым, на самом деле количество перенесших SARS-COV-2 может быть на 10 миллионов больше. По его словам, коронавирусная инфекция, перенесённая в лёгкой форме, отражается тяжестью в области грудной клетки, что сигнализирует о рубцах, препятствующих нормальному функционированию органа дыхания.

Доктор медицинских наук отмечает, что у всех людей, которые перенесли данное респираторное заболевание, остаются постковидные последствия. Коронавирус поражает не только лёгкие, но и сердечно-сосудистую систему, что чревато провалами в памяти, инсультами и инфарктами, а также заболеванием почек.

Эксперт резюмировал, что проблем можно избежать при своевременной вакцинации. Также Жемчугов подчеркнул, что в столице порог коллективного иммунитета уже пройден на 70%, что существенно задерживает распространение коронавируса.

Источник: govoritmoskva.ru