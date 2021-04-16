“I`ll be back!”: Арнольд Шварценеггер замучил родственников своей надоедливой привычкой

Американский актер Патрик Шварценеггер, являющийся сыном культовой голливудской кинозвезды, недавно принял участие в популярном в США ток-шоу Келли Кларксон, в ходе которого поделился со зрителями рядом интересных фактов из личной жизни Арнольда Шварценеггера. В частности, наследник мэтра мирового кинематографа пояснил о надоедливой привычке отца, которой тот замучил уже всех своих родственников.

Как объяснил в эфире телепрограммы Патрик Шварценеггер, глава семейства слишком часто пользуется в семейном обиходе ставшими уже харизматичными фразы его персонажей из многих кинобестселлеров, среди которых – “Конан-варвар”, “Хищник”, “Полицейский из детского сада” и, разумеется, “Терминатор”. Неудивительно, что наиболее употребляемой Арнольдом Шварценеггером репликой является его знаменитое “I ll be back!” (“Я вернусь!”).

Примечательно, что, по словам наследника великого актера, представители юного поколения американцев уже не понимают такого “юмора”. В частности, когда недавно, давая автограф одному из маленьких жителей США по просьбе его родителей, Арнольд Шварценеггер традиционно применил одну из своих излюбленных фраз, мальчик признался, что абсолютно ничего не понял, но ему “интересно”. Об этом пишет Daily Mail Online.