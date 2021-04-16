Археологи обнаружили уникальный римский комплекс на территории английского курорта Скарборо

Британские археологи обнаружили уникальный римский комплекс на территории английского курорта Скарборо, расположенного в графстве Северный Йоркшир. Это первая древнейшая находка подобного рода, сконструированная лучшими архитекторами Северной Европы тех времен.

Большой римский дом выявили специалисты Северного Йоркшира с помощью геофизических исследований во время археологических раскопок, проводившихся на месте планируемой застройки недвижимости. План найденных построек размером с два теннисных корта. Планировка роскошной виллы делает ее весьма необычной. Присутствует центральная комната цилиндрической формы, башня с четырьмя прямоугольными комнатами, которые образуют грубую крестообразную форму. Археологи обнаружили также баню и ряд других построек. Согласно предположению ученых, комплекс мог быть элитной виллой или религиозным святилищем, возможно, и тем и другим в разное время.

По словам корпоративного директора по коммерческим и экологическим услугам Совета графства Северный Йоркшир Карла Баттерсби, новое открытие может дополнить историю римского поселения на территории Северного Йоркшира. Работы археологов показали, что здания могли построить лучшие мастера того времени. Планировку нового дома изменили, поэтому эта важная часть истории должна сохраниться. В дальнейшем исследователи планируют продолжить работу над артефактами и образцами окружающей среды с целью определения, что это было за загадочное место, и почему комплекс построили так далеко от других римских центров.

Обнаруженное строение настолько важно, что представители Исторической Англии могут порекомендовать присвоить ей статус охраняемого памятника. Застройщики изменили свои планы и перенесли строительство жилого массива на другое место, чтобы археологическая и историческая ценность стала частью общественной зеленой зоны.

Источник: www.thehistoryblog.com