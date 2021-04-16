 

Мнение: Почему Путин не хочет говорить с Зеленским?

16.04.2021, 20:16, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французской газете Le Figaro, в котором рассказал, что хотел обсудить с Путиным обострение конфликта на Донбассе. Но Зеленского с Путиным не соединили.

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ». — рассказал Зеленский французским журналистам.

А еще в этом же интервью Зеленский заявил, что Украина давно заслужила вступления в ЕС и НАТО.

«Если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит безопасность в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно это заслужили», — сказал Зеленский. И пояснил, что вступив в ЕС и НАТО,  Украина «будет чувствовать себя субъектом, а ее граждане не останутся одинокими».

Конечно, это не новость. Еще 6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. А в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.

Вот мне и интересно, неужели вступление Украины в НАТО – это единственная возможность остановить кровопролитие на Донбассе?
Но мне все-равно не понятно, почему Путин не хочет разговаривать с Зеленским?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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