Мнение: Зоны безопасности

В санкциях Байдена озвучен любопытный аспект. Нельзя сказать, что речь идет о чем-то принципиально новом, но теперь можно говорить о вполне системной политике США в области интернета и безопасности.

Речь идет о проводимых фактически перманентно учениях Кибер-Флаг (CYBER FLAG) — по сути, это деление всего пространства интернета на три макродомена безопасности: участники Кибер-Флаг, партнеры Кибер-Флаг и его противники.

Внутри базового домена безопасности участники получат доступ к беспрепятственной маршрутизации и максимальным скоростям с минимальным набором проверок и сертифицирования. Речь идет как об обмене данными, так и совершении электронных сделок и транзакций. Следующая ступень — партнеры и союзники. Для них будут введены дополнительные протоколы безопасности и перечень ограничений. Естественно, будет существовать перечень условий, при которых можно будет сменить статус партнера на статус участника. Наконец, противники и все остальные. Для них будет введен особый лимитированный режим пользования глобальными сервисами, установлены особые протоколы безопасности и ограничения.

По всей видимости, эта система в будущем будет дополнена рейтингами и рангами, и понятно, что присвоение этих рейтингов, равно как и контроль над переходами участников из одной доменной зоны в другую, США оставляют за собой. На сегодняшний день Кибер-Флаг проводится под эгидой министерства обороны США, но в будущем наверняка будет создан специальный регулирующий орган (возможно, международный и негосударственный), которому передадут функции контроля над зонами безопасности.

Ситуация сильно напоминает оргмероприятия после теракта 911, когда под вывеской борьбы с международным терроризмом были проведены системные мероприятия в области так называемой «сферы международного развития СРМ», которые по своему масштабу были сопоставимы с реформами в данной области, проведенными Дж. Кеннеди в 1961 году по итогам Карибского кризиса. Трансформация носила системный характер и затронула цели, принципы, инструменты и объемы помощи, региональные и страновые приоритеты, а также организационную структуру, механизмы планирования и реализации политики содействия развитию.

Атака «Соларвинг», которая и стала поводом для запуска нынешних мероприятий, также напоминает теракт 911. Она была, конечно, менее зрелищной и медийной, обошлась без массовых жертв, но в целом задача по созданию прецедента была решена. Кто именно атаковал «Соларвинг» (и атаковали ли его вообще) — уже неважно. Как неважно, кто именно взрывал несчастные Башни. Есть официальная трактовка событий — и есть все остальные, которые никого не интересуют. Поезд ушел и громыхает где-то далеко, а желающие могут спорить о запахе дыма, оставшемся после него.

Смысл нынешних мероприятий — создать цифровое неравенство, обеспечить опережающее развитие одних за счет создания барьеров и сложностей для всех остальных. Ничего нового: богатые будут богатеть, бедные — беднеть.

Киберпространство становится зоной экономического развития на данном этапе, и США, не отвлекаясь на частности, устанавливают в нем свою гегемонию.

Суть санкций, введенных в этой сфере в отношении России — ее принудительно ранжируют в самом низу рейтингов безопасности, признавая фактически той самой Аль-Кайедой, противодействие которой и потребовало принятия администрацией Буша-младшего всех мер после теракта 911. Упомянутая в выступлении Байдена российская СВР теперь по сути стала аналогом группировки Бен Ладена, а им самим теперь будет выступать Путин

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