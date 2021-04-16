«Сейчас — время деэскалации»

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне летом на территории одной из европейских стран.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу новых санкций против России. Трансляция велась на You-tube канале Белого дома.

Байден заявил, что США могли бы зайти в санкциях гораздо дальше, но решили этого не делать, так как хотят оставить возможность для диалога. При этом, если потребуется, США введут новые санкции, предупредил американский лидер: «Мы всегда будем отвечать на враждебные действия против США. <…> Если РФ будет продолжать нападки на нашу демократию, мы будем готовы дать ответ».

Президент США добавил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможную встречу на высшем уровне, предварительно, она состоится летом на территории одной из европейских стран:„

«Сейчас — время деэскалации, США хочет конструктивно идти по этому пути», — пояснил он.

Байден также выразил Путину обеспокоенность военной активностью РФ у границ Украины, назвал ее «тревожной» и призвал воздержаться от любых военных действий. Разговор с Путиным, состоявшийся на этой неделе, был «откровенным» и «уважительным», признался президент США: «Две великие державы с огромной ответственностью за глобальную безопасность. <…> Россияне и американцы — обе гордые и патриотичные нации».

Накануне Байден подписал указ о введении санкций против российских компаний и физлиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы главы государства и кибератакам на IT-системы американских госструктур. В санкционный список попали шесть российских технологических компаний и организаций, которые, по данным Вашингтона, могут быть связаны с хакерскими атаками в декабре 2020 года.

Также были введены ограничения против 32 физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы. Восемь компаний и физлиц оказались в санкционном списке в связи с российским присутствием в Крыму. Также Вашингтон объявил, что высылает 10 сотрудников российской дипломатической миссии.

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