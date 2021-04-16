Депутат Госдумы: Уступки со стороны РФ не привели бы к отмене санкций США

«С помощью санкций в современном мире вообще уже нельзя добиться каких-то конкретных целей, они давно перестали быть эффективным инструментом. Так что давить на Россию бесполезно, наша страна – не пружина», – сообщила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ирина Белых, комментируя объявленные ранее Вашингтоном новые карательные меры против Москвы.

«Некоторые сейчас предлагают Москве пойти на уступки Вашингтону, но даже такие уступки все равно не приведут к отмене санкций, так что нет смысла. Нам важно уважительное отношение к нашей стране, ведь РФ живет по нормам международного права, хотя у нас и в приоритете российские законы. Но наша страна абсолютно открыта для диалога со всеми, кто обращается к ней в уважительном духе. Надеюсь, в отношениях с США со временем возникнет наконец конструктивный диалог», – считает член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Ирина Белых.

«Но пока в наших отношениях как-то у нас странно получается – один шаг вперед, два шага назад. Байден понял или сделал вид, что понял, – необходимо конструктивно разговаривать с Россией, необходимо отношения с нашей страной выстраивать, но затем ввел санкции. Надо быть последовательным. Для руководителя государства подобного уровня неприемлемы такие колебания. Вчера – диалог, завтра – санкции. Эта «зебра» никому не принесет пользы, – ни нам, ни американцам», – уверена депутат Госдумы.

«Конечно, с экономической точки зрения решения Байдена нам ничем не угрожают, они не опасны», –подчеркнула Белых.

Аналогичное мнение высказал и депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Заявления США о желании налаживать отношений противоречат введенным новым санкциям. При этом на экономику РФ санкции какого-либо значительного влияния не окажут».

В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на РФ и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.