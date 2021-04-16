Образовательный центр «Сириус» проведет пригласительный этап олимпиады в онлайн-формате

Пригласительный этап всероссийской олимпиады по шести предметам, организованный образовательным центром «Сириус», планируется провести в формате онлайн, в нем смогут принять участие ученики с третьего по 10 классы из всех российских регионов, учителя, и все, кто захочет решить интересные задачи и проверить свои знания.

Всего в олимпиаду включены шесть приоритетных для Стратегии научно-технологического развития страны дисциплин: химия, астрономия, биология, математика, физика и информатика, сообщили в «Сириусе».

Онлайн-туры пройдут на платформе «Сириуса» с 21 апреля по 25 мая. Они помогут школьникам познакомиться с понятием олимпиады и нестандартными задачами, авторами которых стали сильнейшие региональные педагоги и ведущие эксперты «Сириуса».

Для участия в соревновании нужно зарегистрироваться на сайте пригласительного этапа по одному или нескольким предметам на выбор, а в дни проведения туров найти время, перейти по ссылке, которая откроется в личном кабинете, и приступить к решению задач.

Олимпиада позволит школьникам заново открыть для себя отдельные предметы, в заданиях предполагается применять творческие и неочевидные решения.

«Дистанционный формат позволит повысить и качество проведения олимпиады, и уровень вовлечения школьников. Пригласительный этап – хороший инструмент для того, чтобы включить их в олимпиадное движение, систему развития талантов «Сириуса», создать условия для реализации себя. Каждый ребенок талантлив, и наша глобальная цель – дать равные возможности всем школьникам страны», – отметила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Свой результат ребята узнают в течение двух недель после окончания тура. Одновременно «Сириус» выложит на сайт видеоразборы, на которых авторы заданий объяснят решения и разберут типичные ошибки участников. По результатам олимпиады школьники получат рекомендации по своему дальнейшему обучению и развитию, будут приглашены к участию в следующих дистанционных проектах и конкурсных отборах на очные программы.

Попробовать свои силы в олимпиаде смогут и учителя. Для них создана отдельная форма регистрации. Педагоги смогут решать задания за разные классы. При этом высокие баллы учителей на пригласительном этапе могут стать дополнительным преимуществом при отборе на программы повышения квалификации «Сириуса».

Собственную платформу «Сириус.Курсы» Центр развивает с 2018 года как элемент открытого отбора на очные программы и сопровождения своих выпускников. Дети не только соревнуются за право попасть в «Сириус», но сразу начинают дистанционно учиться – получают новые знания и навыки. Обучение на платформе прошли уже более 100 тыс. школьников. Образовательный центр адаптировал тестирующую платформу для дистанционного проведения туров всероссийской олимпиады школьников для тысяч участников по всей стране одновременно.

«Решать задачи олимпиады можно на любом устройстве и из любого места: в школе, дома, даже на улице. Задания подбираются таким образом, что их выполнение позволяет как получить удовольствие от процесса решения, так и почувствовать радость открытия. Я надеюсь, это увеличит интерес детей к углубленному изучению естественно-научных дисциплин, – отметил заместитель руководителя фонда «Талант и успех» Алексей Горбачев. – Одновременно с открытием регистрации на пригласительный этап мы направляем предложение главам всех субъектов организовать в сентябре школьный этап всероссийской олимпиады в каждой школе в таком же формате. Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей, создаваемые в регионах РФ по модели «Сириуса», могут использовать результаты соревнования для приглашения участников на свои образовательные программы и мероприятия».

Осенью 2020 года в режиме апробации при поддержке Минпросвещения и Рособрнадзора на технологической платформе «Сириус.Курсы» прошел школьный этап в семи регионах России: Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областях, Республике Дагестан, городе Севастополе.

В нем участвовали 464 тыс. школьников из более 4 тысяч школ. Тур охватил 92% образовательных организаций этих регионов. В следующем учебном году возможность проводить олимпиаду вместе с «Сириусом» появится у всех регионов России. Образовательный центр объединит ведущих специалистов со всей страны, чтобы создать комплекты заданий для олимпиады. Соревнование вновь пройдет на платформе «Сириус.Курсы».