Мнение: “Крымский Чернобыль”

В дополнение к демографическим "достижениям" https://colonelcassad.livejournal.com/6707275.html Украины.

"Крымский Чернобыль"

Зеленский помечтал о «будущем» полуострова.

В свежем интервью, опубликованном https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-gazeti-le-figaro-68029 на сайте Зеленского, он поделился целой россыпью чудесных откровений о будущем Крыма и Донбасса без Украины.

«Это один из самых сложных вопросов. Люди, которые не живут в Украине, иногда говорят, что с Донбассом все понятно, он вернется, а Крым – никогда не вернется. Другие люди, даже в Украине, говорят, что Донбасс вы вернете, а Крым, возможно, только после того, как изменится президент в Российской Федерации.

Я живу в другой парадигме. Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это – точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация – в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению.

Или люди на местах должны понять, что они все – украинцы, и они должны хотеть быть в Украине. Так же, как украинцы на контролируемой территории хотят быть вместе с нами. Потому что я знаю, многие гражданские люди живут там, как в плену. Но они считают себя украинцами.

Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия и они будут «жемчужиной у моря». Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины».

Очень наглядная иллюстрация тезиса о «новостях из альтернативной реальности», которая существует в голове Зеленского. Хотя на деле он, конечно же, понимает, что откровенно врет, он вынужден придерживаться все той же пропагандистской линии, которая была сформирована еще при Порошенко. Очевидно, что она не адресована жителям Крыма и Донбасса, так как те прекрасно понимают, как все обстоит на самом деле.

В случае с Донбассом, против которого ведет войну Украина, именно Украина и персонально Зеленский делают все, чтобы ухудшить жизнь людей в ДНР и ЛНР, дабы фигурально создать там зону отчуждения и чтобы люди там были несчастны. Как только люди, проживающие на Донбассе, избавятся от украинской угрозы и от Украины в принципе, они станут куда как менее несчастны, так как республики смогут направить часть своих ресурсов не на войну с украинскими нацистами, а на восстановление последствий агрессии украинского нацизма и экономическое развитие.

Это же касается и Крыма. В то время, как население Украины устойчиво сокращается, население Крыма и Севастополя увеличивается. Более того, в 2020-м году, несмотря на общее сокращение населения в России, Севастополь вообще стал лидером по приросту населения. Если во времена Украины в нем проживало менее 400 тыс. человек, то сейчас уже только официально живет более 500 тыс., а неофициально – до 650 тыс., причем часть из них – это бывшие граждане Украины, которые уехали из страны «победившего евромайдана» в «крымскую чернобыльскую зону». При этом уже сейчас активно муссируется тема, что к 2030-му году Севастополь станет городом-миллионником. Такая вот «мертвая территория», хуже Чернобыля.

Смешно слушать про то, что никто не едет в Крым, когда с 2014-го года туристический поток ежегодно увеличивался, уступая по показателям лишь цифрам советских времен и существенно превосходя туристический поток времен Украины. Лишь эпидемия коронавируса несколько поколебала этот тренд, но даже в текущих условиях власти Крыма уже сейчас планируют достигнуть цифры в 10 млн туристов в год. Причем, что важно, каждый год существенную часть туристов составляют жители Украины, которые плюют на страшилки Порошенко и Зеленского и едут отдыхать в Крым, чтобы своими глазами увидеть Крымский мост, аэропорт в Симферополе, трассу «Таврида», обновленный центр Севастополя и много чего еще, что «снято на студии Мосфильма». Ни в одном украинском регионе не реализовано за 7 лет после евромайдана столько инфраструктурных проектов, сколько уже реализовано или реализуется в Крыму.

Украина же способна как раз предложить «мертвую территорию». Это она может, что наглядно демонстрирует на оккупированных ВСУ территориях Донбасса. Да и не только Донбасса, можно посмотреть на уровень «развития» Херсонской и Николаевской областей. Как там поживает некогда легендарный Николаевский судостроительный завод, где когда-то, при древней высокоразвитой цивилизации, строили авианосцы и ракетные крейсеры? Вот, в Керчи, где местный завод «Залив» был полумертвым при Украине, сейчас строят сразу 2 вертолетоносца – крупнейшие корабли, которые будут построены на Черном море после развала СССР.

Да и относительно Гонконга. Не так давно китайские товарищи на собственном примере могли ощутить, что такое «бизнес и развитие на Украине», когда у них по беспределу отжали уже купленное предприятие. Откуда же там «крутым предприятиям» взяться с такими подходами?

И вот, с такими делами, Зеленский рассуждает о том, что люди, живущие в Крыму, «должны хотеть быть на Украине», должны хотеть быть вместе с Зеленским и окружающим его нацистами. Даже само построение фразы указывает на то, что люди на Донбассе и в Крыму не хотят быть на Украине, хотя, по мнению Зеленского, «должны этого хотеть». В чем же причина этого расхождения? Почему же люди на Донбассе и в Крыму не хотят быть на Украине, хотят жить в «Крымском Чернобыле», но не на Украине? Не потому ли, что при всех объективных проблемах, существующих в Крыму и тем более на Донбассе, где идет война, люди предпочитают такую «мертвую зону» тому, что происходит сейчас на Украине и что Зеленский называет «счастьем»? Фишка в том, что в Крыму и на Донбассе счастьем считается держаться подальше от Украины в ее современной форме. Подальше от Зеленского, подальше от нацистов, подальше от украинизаторов, подальше от селюковских рагулей, подальше от хозяев всего происходящего хтонического северного песца.

Поэтому Зеленский и вынужден риторически вздыхать, что «они же должны нас любить и хотеть быть с нами». Все он, конечно же, прекрасно понимает, но он вынужден делать вид, что люди на Донбассе и в Крыму – глупые и не понимают, что представляет из себя современная Украина, которая является обыкновенной нацистской помойкой. И это поняли не сейчас и не пару лет назад. Это поняли еще в 2014-м году, когда многим стало понятно, куда все идет. И выводы относительно «украинского счастья» и его перспектив были сделаны еще тогда, на соответствующих референдумах, где люди сказали «НЕТ» Украине. Могли бы сказать «ДА», но не сказали, потому что выводы были уже сделаны. Ну, а иллюзии о старой постсоветской Украине рассеялись после Одесской Хатыни, где старая Украина была окончательно и демонстративна сожжена. И об этом никто не забыл.

Поэтому можно сколько угодно обсуждать объективные проблемы жизни в Крыму, Севастополе, ДНР и ЛНР – они были, есть и будут, в том числе и по причине острого желания украинских нацистов превратить Крым и Донбасс в «мертвую зону» и всячески нагадить тем, кто сказал «НЕТ» украинской нацистской помойке. Но главное тут то, что, решая эти проблемы, люди прекрасно понимают, что их предстоит решать в рамках России, а уж никак не в рамках Украины, потому что «Украина» и «решение проблем» существуют в непересекающихся вселенных.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/krymskiy-chernobyl/ – цинк

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