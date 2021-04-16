Гольдфарб: Америка будет пытаться говорить с Россией, но с позиции силы, как это делал Рейган

“Риторика президента Джо Байдена показала, что США определились с основными векторами во внешней политике. Думаю, первая линия – это восстановление доверия и координации действий в отношении РФ с союзниками по НАТО и нейтральными странами. Байден намерен поднять роль Америки как общепризнанного и действующего лидера того, что в годы холодной войны называлось свободным миром. Сейчас это альянс демократических стран, которые чувствуют угрозу со стороны несвободного мира”, – сказал Гольдфарб.

Также, по его мнению, перемены произойдут в экономической сфере.

“Вторая линия – отказ от идеи “Америка превыше всего”, когда Штаты были готовы в угоду своим специфическим экономическим интересам отказываться от взаимодействия и поддержки союзников в Европе. США займутся восстановлением системы глобализма, экономические процессы интеграции всего мира будут поощряться. При этом произойдет обрубание экономических связей со странами, от которых исходит угроза. Яркий пример – “Северный поток – 2″. Он экономически хорош для Германии, но плох для всего западного мира, потому что душит независимость восточноевропейских стран, включая Украину”, – пояснил собеседник.

Он полагает, что США собираются занять позицию силы в переговорах с РФ.

“Продолжится процесс изоляции враждебных режимов на международном уровне. Например, уже не может быть и речи о возвращении России в “Большую восьмерку”. Будет серьезная контрпропаганда, например, в рамках объявления чрезвычайных ситуаций. Возобновится поддержка сил и движений внутри самой России (радиостанций, информационных ресурсов и так далее). То есть американская роль в информационной войне усилится. С другой стороны, Америка будет пытаться говорить с Россией, но с позиции силы, как это делал [40-й президент США Рональд] Рейган. Чем это закончится, мы не знаем. Если российские руководители не поймут, что на этот раз все серьезно, и не станут вести себя умереннее, будет серьезная эскалация”, – резюмировал Гольдфарб.

Он отметил, что на данный момент не совсем понятно, какие действия будут предприниматься в рамках режима ЧС.

“Обычно если вводят ЧС в связи со стихийным бедствием, это означает некие действия. Например, право федерального бюджета тратить деньги на что-то или куда-то направлять федеральные силы (Национальную гвардию) для решения той или иной проблемы. Мы пока конкретики не услышали, будет ли объявление ЧС иметь некие организационные последствия”, – сообщил собеседник.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации поднимает важность темы российской угрозы для каждого американца.

“Одна из проблем в том, что сейчас для среднего американца, не интересующегося внешней политикой, эта проблема не существует. Скорее есть темы Северной Кореи, потому что речь о ядерном оружии, или Ирана, потому что он угрожает Израилю и свободной транспортировке нефти. А вот в чем российская угроза, о которой говорит Байден, среднему американцу непонятно, поскольку он еще не очень осознает, что означают кибератаки. Риторика с введением режима ЧС, безусловно, выводит тему на совершенно другой уровень”, – считает Гольдфарб.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также было решено выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

15 апреля на пресс-конференции Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал предложил провести личную встречу и “решить целый ряд проблем”. Он отметил, главы государств могут “запустить стратегический диалог в области ограничения вооружений и безопасности”.

Байден подчеркнул, что США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. “Мы хотели бы, чтобы у нас были стабильные и предсказуемые взаимоотношения. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом”, – заявил американский президент.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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