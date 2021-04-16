СБУ расследует гибель пятилетнего ребенка на Донбассе как теракт

“В рамках ранее открытого уголовного производства мы проводим проверку данного факта”, – отметила пресс-секретарь.

Следствие ведется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

По информации издания, в ГУ Нацполиции Донецкой области не расследуют происшествие.

Контекст:Боевики “ДНР” 3 апреля обвинили украинскую армию в применении беспилотника, “снаряженного взрывным устройством”, в результате чего 2 апреля в поселке Александровское якобы погиб ребенок 2016 года рождения. Аналитики StopFake проанализировали сообщения жителей в местных пабликах в соцсетях и связались с жителями Александровского и очевидцами инцидента. Они рассказали, что ребенок в том населенном пункте действительно погиб, но он подорвался на мине, которую нашел в гараже.

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что расстояние от Александровского до линии соприкосновения – около 15 км, и это ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии беспилотника. Украина попросила ОБСЕ проверить информацию о гибели ребенка.

Представители ОБСЕ связались по телефону с бабушкой погибшего мальчика. Она рассказала, что во второй половине дня 2 апреля услышали звук взрыва, вышла на улицу и увидела внука лежащим на земле. На стене дома и на заборе женщина заметила следы от осколков. В донецком морге ОБСЕ сообщили, что ребенок умер от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что фейки об убитых детях – неотъемлемая часть российских психологических операций против Украины. По словам спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича, пятилетний ребенок погиб от взрывного устройства, которое он нашел у себя во дворе.

В официальном заявлении Министерства обороны Украины, опубликованном 6 апреля, говорится, что гибель мальчика может быть использована Россией как новый повод для вторжения. “Особенно цинично захожие россияне и коллаборационисты используют тему детей. От “распятого мальчика” в 2014-м до трагической гибели на днях ребенка от неустановленного взрывного устройства на оккупированной территории вдали от линии фронта. […] К счастью, мир уже научился адекватно оценивать идиотский фикшн из Останкино. Если же для Кремля подобные выдумки – это поиск “казуса белли”, международное сообщество должно отнестись к этому со всей серьезностью”, – настояли в Минобороны.

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