“Когда есть диалог, пушки молчат”. Зеленский поддержал предложение Байдена встретиться с Путиным

“Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя, очень важно. В любом вопросе, когда есть диалог, как говорится, пушки молчат. Это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте, мы это понимаем”, – сказал он.

В то же время Зеленский не считает правильным возможное обсуждение лидерами США и РФ Украины без ее представителя.

“Если они будут поднимать вопрос Украины, а я уверен, что этот вопрос может быть актуален, то мне кажется, вопрос даже не в справедливости, но это может быть не так предметно, когда такие страны обсуждают вопрос Украины без нас. Это не будет предметно, не будет правильно, и это еще раз будет показывать, что большие страны по размерам – им кажется, что все вокруг них, но мне кажется, что мир намного больше”, – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что в современном мире, мире технологий уже сегодня “самая сильная страна – не та, у которой есть оружие, а та, у которой есть вакцина”.

“А что будет через 10 лет – мы не знаем, иногда от маленьких стран может зависеть будущее. Поэтому надо уважать страны не за размер, а просто потому, что надо уважать друг друга”, – подытожил Зеленский.

Контекст:Телефонный разговор лидеров США и России состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.

Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Сотрудники Белого дома и Кремля начали обсуждение возможности проведения такой встречи, однако 15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

В Белом доме отметили, что предложение Байдена о встрече с Путиным остается в силе, несмотря на санкции.

Россия, в свою очередь, пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан.

16 апреля Россия заявила о высылке американского посла из страны “для консультаций” и ввела ряд мер относительно диппредставительств США в России.

—