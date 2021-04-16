Байден против Путина. По кому ударят и к чему приведут новые санкции США против России. Главное

Что произошло

“Администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США”, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома 15 апреля 2021 года.

В сообщении уточняется, что Штаты хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией и не желают “продолжать идти по негативной траектории”.

“Тем не менее мы также четко дали понять, что мы будем отстаивать наши национальные интересы и накладывать ограничения на действия российского правительства, которые направлены на нанесение нам вреда”, – подчеркивается в документе.

Предыдущий пакет санкций против РФ США ввели в марте. Они были связаны с отравлением и преследованием российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Джо Байден. Фото: ЕРА

Какие именно санкции ввели против РФ

1. Введены ограничения в отношении 32 юридических и физических лиц, которые “по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства”.

Речь идет о 16 компаниях и 16 физических лицах, подробная информация о которых обнародована на официальном сайте министерства финансов США.

“Коррупция в частном и государственном секторах при содействии президента Владимира Путина обогатила его доверенных лиц, которые использовали свои незаконные деловые связи для продвижения российской кампании по подрыву президентских выборов в США 2020 года”, – говорится в пресс-релизе минфина США.

Под санкции, в частности, попали:

Алексей Громов – первый заместитель руководителя администрации президента России. В пресс-релизе американского ведомства Громов, по сути, назван куратором всех прокремлевских медиа, который “стремился обострить напряженность внутри США путем дискредитации избирательного процесса”.

Евгений Пригожин – российский бизнесмен, больше известный как “повар Путина”. Получил это прозвище за то, что одна из его компаний обслуживала фуршеты высших должностных лиц России, в том числе президента РФ. По данным американского следствия, Пригожин связан с частной военной компанией “Вагнер”, воевавшей в Украине и Сирии, и с огромной “фабрикой троллей”, орудующей в соцсетях. Объявлен в розыск в США, за информацию, которая может помочь арестовать его, объявлена награда до $250 тыс.

Константин Килимник – российско-украинский бизнесмен и политтехнолог. По данным американской разведки, пытался повлиять на выборы в США, действуя заодно с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачом. Как и Пригожин, объявлен в розыск, за информацию о месте его нахождения обещана награда до $250 тыс.

Интернет-сайты, связанные, по данным американцев, с российскими Федеральной службой безопасности (ФСБ), Главным разведывательным управлением (ГРУ) и Службой внешней разведки (СВР).

Речь об информагентствах News Front (“базирующееся в Крыму средство дезинформации и пропаганды, которое работало с офицерами ФСБ”) и InfoRos (“управляется ГРУ, входит в состав сил информационных операций РФ, которые используются как военная сила для ведения кибершпионажа и наступательных киберопераций”); онлайн-журнале “Фонд стратегической культуры” (“находится под управлением СВР и тесно связан с МИД России”); SouthFront (“интернет-сайт дезинформации, который получает задания от ФСБ”).

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ЕРА

2. Американским финансовым институтам запрещено напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года российским Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов России. Соответствующую директиву издало министерство финансов США.

В ответ на эти санкции министерство финансов РФ выпустило заявление, из которого следует, что российское ведомство приостановит проведение аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы “стабилизировать рынок”.

“В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры”, – говорится в сообщении минфина РФ.

Российское деловое интернет-издание The Bell отмечает, что ограничения в отношении российского госдолга – потенциально самое серьезное оружие Белого дома против Кремля, если не брать совсем радикальные меры, вроде отключения SWIFT – системы международных банковских платежей. Но новый указ Байдена, отмечается в статье, запрещает американским инвесторам участвовать только в первичных аукционах по размещению новых выпусков российских рублевых гособлигаций.

“Самой жесткой мерой был бы запрет на покупку всех (и новых, и уже обращающихся) выпусков ОФЗ на вторичном рынке. В таком случае иностранным инвесторам пришлось бы продавать все российские гособлигации, которые у них сейчас есть на руках, а это портфель на 3 трлн рублей ($40 млрд). Такое бегство капитала в краткие сроки неминуемо обрушило бы рубль и российский рынок. […] Но Белый дом не пошел и на это. Введенные в четверг санкции запрещают американским инвесторам только участвовать в самих первичных аукционах”, – указывается в статье издания.

Эти выводы подтверждаются и в статье “Русской службы ВВС”.

Фото: ЕРА

3. Наложены ограничения в отношении шести технологических российских компаний, которые, по данным минфина США, под руководством российских спецслужб осуществляли “наступательные кибер- и информационные операции”.

“Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds (масштабная кибератака на американские правительственные ведомства в марте 2020-го. – “ГОРДОН”), используя все доступные меры”, – уточнялось в сообщении Белого дома.

Самой известной из попавших под санкции технологических компаний является Positive Technologies, основанная в 2002 году. По версии российского Forbes, она занимает 15-е место в рейтинге крупнейших интернет-компаний РФ, ее приблизительная стоимость – $580 млн. По данным американской стороны, компания сотрудничает с ФСБ и ГРУ. Например, указывается в релизе минфина США, “проводит крупные форумы, которые ФСБ и ГРУ используют для вербовки”.

4. Из США будут высланы 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ. Имена высылаемых американская сторона не афиширует.

Пресс-конференция Байдена

После введения новых санкций против РФ президент Байден дал короткую пресс-конференцию, на которой напомнил о недавнем телефонном разговоре с Путиным.

“Я был откровенен с президентом Путиным. Я сказал ему, что мог поступить жестче, но решил не делать этого, потому что ответ должен быть соразмерным. Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности и раздуванию конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Но если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов к дальнейшим действиям”, – заверил глава Белого дома, призвав Кремль к “конструктивному взаимодействию”.

Президент Байден высказался в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Он добавил, что США встревожены сосредоточением российских войск на украинской границе и призывают РФ воздержаться от военных шагов.

“Настало время деэскалации, путь вперед лежит через вдумчивый диалог”, – заявил Байден.

На вопрос, почему среди нового пакета санкций нет упоминания строящегося Россией в обход Украины газопровода “Северный поток – 2”, американский президент ответил, что сложный вопрос, затрагивающий интересы союзников США в Европе.

“Я был оппонентом “Северного потока – 2″ продолжительное время, не только тогда, когда не занимал никакой должности, но и когда еще был вице-президентом. Это очень серьезный вопрос, мы им занимаемся”, – подчеркнул Байден.

Россия уже пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля на брифинге в Москве заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан, российские власти намерены сообщить о нем “в ближайшее время”. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 16 апреля, что Россия высылает американского посла “для консультаций”.

ВИДЕО15 апреля 2021 года. Пресс-конференция Байдена после подписания указа о введении санкций против России. Видео: Голос Америки / YouTube

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