 

“ЕР” предложит Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

16.04.2021, 19:54, Разное
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Андрей Турчак сообщил, что “Единая Россия” составит программу развития инфраструктурных проектов и обеспечит ее необходимыми ресурсами: например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. К этому процессу подключатся губернаторы субъектов РФ, отметил секретарь Генсовета партии.

По словам политика, “Единая Россия” намерена обратится к Владимиру Путину с предложением поддержать такие проекты. Турчак считает, что они стимулируют экономический рост в регионах страны, помогают осваивать новые территории, переселять людей.

Говоря о развитии южной зоны нижегородской агломерации, Турчак подчеркнул, что регионы не могут самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. По мнению политика, области нужна федеральная помощь.

“Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство”, – заключил секретарь Генсовета партии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посчитал, что потраченные на реализацию проекта средства могут вернуться в регион за счет налогов в течение 30 лет. Также глава региона сообщил, что в настоящий момент выставлен на обсуждение вопрос бюджетного инфраструктурного кредита.



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