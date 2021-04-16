Врач-диетолог рассказала об опасных последствиях случайного употребления плесени в пищу

Иногда человек случайно употребляет в пищу продукты с плесенью. Врач-диетолог Елена Тихомирова пояснила об опасных последствиях такой ошибки, которая может привести даже к смерти.

На здоровье человека влияют не только внешние факторы, экология, вредные привычки или условия труда и жизни. Огромное значение для нормального функционирования органов и систем имеет также рацион. В пище должны содержаться все вещества, необходимые для правильной работы организма. Однако и самое полезное блюдо может испортиться из-за превышения сроков или нарушения условий его хранения. В таком случае, как пояснила диетолог Елена Тихомирова, на хлебе, сыре, других продуктах питания появляется плесень.

Этот микроорганизм является ядовитым, потому испортившийся батон, масло и прочие яства употреблять в пищу нельзя. Споры грибка витают в воздухе, оттуда они попадают на влажную почву, чаще всего белковых продуктов. Размножаясь, они поражают и проникают глубже в сырные дольки, хлебный мякиш или любое другое яство. Если же человек случайно по неосторожности съедает продукт с плесенью, у него будут отмечаться все признаки отравления. Стоит учитывать и то, что токсичные вещества способны накапливаться в тканях внутренних органов, нарушая их функционирование. При этом речь идёт именно об испортившихся продуктах, сыры с так называемой благородной плесенью можно есть, не боясь получить отравление.

При крепкой иммунной системе можно не бояться осложнений от употребления пораженных плесенью блюд. В агрессивной среде желудочного сока ядовитый грибок попросту не выживет. Однако совсем другая ситуация у лиц со слабым здоровьем, к ним относятся пожилые, страдающие ожирением или хроническими заболеваниями. В такой ситуации случайно употребившие заплесневелую пищу могут отравиться токсинами, которые выделяет грибок. Симптомами ухудшения состояния человека, отмечает Тихомирова, будут рвота, головная боль, повышение температуры. Чаще всего, эти проявления интоксикации продолжаются примерно несколько дней. Если же частички плесени проникли в организм в большом количестве, а иммунитет слишком слабый, то такое отравление при отсутствии своевременного лечения способно привести даже к смерти пациента.

Источник: tvzvezda.ru